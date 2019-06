Encarnacenos aparecen en reciente documental de Liam Gallagher

Jorge Caballero explicó a Última Hora que supo de su participación en el documental gracias a un amigo que vio el material audiovisual en Inglaterra. “Él tomó la foto y nos la pasó”, relató.

El fan de los hermanos Gallagher explicó que tenían las esperanzas de ser parte del documental As It Was, por la buena recepción que les dio el fotógrafo. Sin embargo, no ocultó su emoción por la noticia.

Caballero comentó, además, que en 2017, él y otros amigos fueron parte de una revista británica gracias una foto en la que posan con Noel Gallaher.

Liam Gallagher YouTube

El fan de Oasis explicó que es muy difícil que el documental llegue a los cines del Paraguay. Sin embargo, espera que esté disponible en otras plataformas.

El material hace foco en la historia del cantante Liam Gallagher, desde sus mejores años con Oasis hasta sus tiempos más tristes de alcohol y problemas legales.

Oasis fue una banda de rock alternativo británica y el grupo contaba en sus filas con el cantante Liam Gallagher, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll, a los que más tarde se uniría como compositor y guitarrista principal el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher. Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores del grupo. Las figuras principales se separaron en 2009.