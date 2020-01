En Senado buscarán impedir por ley el rechazo de dólares

Esto es en reacción al debate generado por la ciudadanía a través de las redes sociales, tras las denuncias de varias personas por el rechazo de los dólares deteriorados, manchados o de series antiguas.

El abogado comentó que la base del proyecto se centra en unificar criterios para que el ciudadano conozca el motivo del rechazo de los billetes de dólares, y evitar que el mismo ya no sea una cuestión unilateral de las casas de cambios, bancos o de las financieras.

“En caso de que las mismas (casa de cambio, banco y financiera) argumenten que se rechaza por tal o cual motivo, deberán hacerlo público para que el ciudadano sepa que no tiene que aceptar ese tipo de billete”, explicó.

En ese mismo sentido, adelantó que como primer paso con miras a la elaboración del proyecto de ley, solicitaron una reunión con directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) para pedir el punto de vista de la banca matriz respecto a la cuestión. “Ahora empezamos a trabajar, recibí la orden del senador para colaborar con él en este proyecto, estamos pidiendo una reunión con el BCP para que ellos también nos den su punto de vista y trabajar sobre una legislación acorde a esta necesidad”, dijo.

Mercado informal. El rechazo de los billetes de dólares deteriorados o de series antiguas por parte de los bancos motivó la concurrencia de las personas al mercado informal o a los cambistas.

Sin embargo, el más perjudicado es el dueño de los dólares, que debe aceptar el cambio en el mercado informal por un precio menor a la denominación real de la divisa norteamericana.

En un recorrido efectuado por un equipo periodístico de ÚH se pudo constatar que para concretar el cambio de un billete de USD 100 cara chica (serie antigua que no es aceptada por las entidades de plaza), los cambistas ofrecen una cotización de entre G. 5.000 y G. 5.500 por dólar, mientras que en las pizarras de casas de cambio el valor de la moneda norteamericana se ubica en torno a G. 6.400. En el caso de los billetes manchados, sellados o arrugados, la cotización en el mercado informal arranca desde G. 5.500.

Pese a esta manipulación en el precio, el presidente del BCP, José Cantero, afirmó que la banca matriz –reguladora del sistema financiero local– no puede intervenir en ninguna reglamentación que no tenga relación con la moneda nacional, o sea el guaraní.

“Esta es una decisión particular y privada donde las empresas y los particulares toman las decisiones que quieren para aceptar o no. El BCP no tiene ninguna autoridad para determinar qué se acepta o no”, expresó el presidente de la banca matriz en declaraciones a la radio Monumental 1080 AM.