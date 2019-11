Rodrigo Galeano, uno de los representantes legales del brasileño Darío Messer, cuenta cómo, a finales de abril de este año, una mujer se acercó en representación del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, para solicitar la suma de 2 millones de dólares a Messer, para retenerlo en Paraguay y evitar que sea extraditado al Brasil.

En la reunión en un hotel céntrico, aparte de la mujer, de nombre Lorena de Barros Barreto, también participó el secretario del ex ministro, José Bogado, y el jefe antisecuestro de la Policía Nacional, comisario principal Nimio Cardozo, detalló durante una entrevista que mantuvo con Monumental 1080 AM. Galeano mencionó que tanto él como Leticia Bóveda, la otra abogada de Messer, fueron citados por esas personas para dar una solución a la situación del empresario brasileño. Sin embargo, dijo que Villamayor nunca les pidió dinero, pero que la mujer sí la invocó. “Una persona se acercó a nosotros y dijo ser amiga de Villamayor. Nos ofreció ayuda, pero su propuesta era muy fantasiosa”, mencionó Galeano. El abogado manifestó que la mujer contactó con ellos y tenía la intención de ayudar a Messer. Sin embargo, especificó que la oferta le pareció una “chantería” y que en ese momento puso en evidencia la falsedad de la propuesta, ya que no entendía qué ingerencia podría tener el ministro del Interior en la Corte Suprema de Justicia y mucho menos la posibilidad de detener una extradición. En ese sentido, explicó que la mujer solicitó la suma de 2 millones de dólares y les aclaró que USD 1 millón era para Villamayor y el otro millón de dólares era para la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este último punto llamó la atención del abogado Galeano, ya que el expediente aún no había llegado a la Corte. “Fue por ello que la consulté (a la mujer) qué iba a obtener con ese un millón (de dólares) que era para la Corte”, a lo que la mujer respondió: “’Todo lo que quieras’, dejando más en evidencia de que todo se trataba de un chanterío”, indicó Galeano. Igualmente, mencionó que decidieron solamente seguirle la corriente a la mujer. Recalcó que en la reunión nunca apareció el ex ministro Villamayor, quien esa madrugada llegó de un viaje de Taiwán. Pero la mujer insistía en su amistad con el ex secretario de Estado y para ello les presentó a los abogados de Messer, Galeano y Bóveda, a José Bogado, secretario privado del ministro del Interior, quien participó de la reunión. Sin embargo, el abogado Galeano indicó que el hombre de confianza de Villamayor tampoco pidió dinero en la ocasión. Galeano mencionó que les siguieron el juego, con intenciones de evidenciar el pedido de dinero para luego poder realizar la denuncia correspondiente. Por último, dijo que luego de la reunión en el hotel ya no volvieron a contactar con la mujer que decía ser amiga del ministro.

LAVA JATO GOLPEA A PODEROSOS EN PARAGUAY