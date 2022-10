En reunión especial, acordaron fortalecer capacidad de fiscales

Además de acordar acciones sobre temas de corrupción, igualmente trataron sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de fiscales para investigar este tipo de hechos.

“La reunión se basó en la cooperación internacional, así como también sobre estrategias y acciones conjuntas en materia de anticorrupción y rendición de cuentas” informaron a través de un comunicado.

Asimismo, hablaron de la sanción en los juicios orales y la importancia de fortalecer las instituciones contra la corrupción, para el desarrollo de las comunidades.

Desde hace un año y medio que EEUU empezó a cooperar de cerca con nuestro país en materia de Justicia. Marcó presencia uno de sus enviados –Brian Skaret– primeramente en el juicio contra Óscar González Daher en julio del 2021.

Posteriormente, el asesor legal residente de Usdoj (Departamento de Justicia de EEUU, por sus siglas en inglés), también participó en la parte final del juicio oral contra Ramón González Daher (por usura, denuncia falsa y lavado de dinero, en diciembre del año pasado.

Desde un comienzo, su presencia se tomó por un lado como un apoyo al Ministerio Público paraguayo y, por otro lado, como una presión por los casos de corrupción.

En ese entonces, ya anunciaban una línea de cooperación internacional “para apoyar el sistema de Justicia y al Ministerio Público”.

CRÍTICAS POR CAUSAS. Justamente por investigaciones contra hechos de corrupción, la Fiscalía sigue siendo bastante criticada y es a raíz de las declaraciones de los representantes norteamericanos que los fiscales abrieron causas, sin embargo, hasta ahora ninguno fue procesado.

Tal es el caso del vicepresidente Hugo Velázquez y el ex asesor de Yacyretá Juan Carlos Duarte, quienes fueron declarados “significativamente corruptos” en agosto pasado.

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz los investigan por supuesto ofrecimiento de pago de USD 1 millón a un funcionario público al parecer para evitar ser investigados.

Hasta el momento refieren que siguen esperando el informe de EEUU para saber qué hechos se les atribuyen específicamente.

En julio de este año, también la más alta autoridad norteamericana en conferencia determinó que el ex presidente de la República Horacio Cartes es corrupto y el Ministerio Público no tuvo más opción que salir al paso con un comunicado, asegurando que el ex mandatario sí está siendo investigado.

Se respaldaron en que estas menciones en casos de corrupción son apoyo para la Fiscalía. “La Declaración realizada por el Gobierno de EEUU sobre personas que participan en actos de corrupción significativos, representa un respaldo para la labor de las instituciones de Paraguay y en especial, del Ministerio Publico”, señaló.



Hablamos sobre los desafíos que nos queda como país y la importancia de la cooperación de EEUU como gran aliado.

Sandra Quiñónez,

fiscala general.