En PLRA aumenta la presión para que Efraín se aparte

"Creemos fundamental que el PLRA se encuentre fortalecido de modo a poder aportar a la democracia", dijo Alcides Riveros, intendente de Fernando de la Mora, al ahondar sobre la decisión que adoptaron el fin de semana.

"Instamos al presidente (Alegre) a dar un paso al costado. No le exigimos la renuncia, solo estamos instando a fin de buscar la recuperación del partido", agregó Riveros en la Monumental 1080 AM.

"Instamos a los miembros del Directorio a una convención extraordinaria para analizar la situación del partido y si el Directorio no convoca se tiene que buscar la firma del 25% de los convencionales para la convención", indicó. Otra voz disidente que se sumó ayer fue la de la dirigente Ailsa Yambay, quien remarcó que el partido actualmente “no está abierto para los liberales, no hay ningún tipo de apertura”.

Recordó que Alegre ya tuvo tres oportunidades de pugnar por la presidencia de la República y en todas las elecciones quedó derrotado. “Le dimos tres oportunidades y perdimos mal. Efraín no informa y el Directorio no se reúne", se quejó la dirigente a la Radio 780 AM.

Yambay insistió en que Efraín debe renunciar “y salir por la puerta grande”.

El titular de la Juventud Liberal, Carlos María Aquino, dijo a su turno que el PLRA “está en una situación convulsionada porque no hay espacios de debate ni reflexión institucional. Todos sus miembros hacen lo que quieren porque no hay conducta partidaria".

El que dijo que no es oportuno hablar de destitución o renuncia fue el senador José Ledesma, quien consideró que primero se tiene que tener un bloque parlamentario definido con miras al próximo gobierno y luego buscar un partido fuerte y unido.



