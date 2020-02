En Palacio defienden a Marito y se jactan de lucha por transparencia

El primero en defender al Jefe de Estado fue el ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la presidencia. Éste retrucó a los detractores del titular del Poder Ejecutivo y señaló que no pueden permanentemente estar con la amenaza de provocar inestabilidad política.

Afirmó que “el Poder Ejecutivo es el que mas propuestas ha hecho y el que mas leyes quitó para combatir el lavado de dinero en Paraguay”. “El que está enfrentando con mas rigor el examen de Gafilat, el que está haciendo con más esfuerzo es el actual gobierno, y se lo acusa de encubrir el lavado de dinero”, aseveró Villamayor.

Aseguró que nunca hubo una administración tan eficiente en combatir al lavado de dinero en el sentido de las normativas antilavado que fueron promulgadas. “21 leyes en un año. ¿Se le puede acusar al que ha propuesto tanto de ser cómplice? ¿No es muy carente de contenido?”, increpó el secretario de Estado.

El mandatario se lavó las manos sobre la decisión de la bancada de su sector, Colorado Añetete, y dijo que él hablará con la promulgación o veto de la ley.

En su defensa, Villamayor apuntó que los detractores del jefe de Estado muestran una orfandad en sus ideas y líneas de acción. “No tienen capacidad para generar una idea y lo único que se les ocurre es siempre buscar la forma para remover al Gobierno. Eso no es democracia. Demuestra la orfandad de un grupo cuya única herramienta es desestabilizar”, dijo.

IMPRACTICABLES. Por su parte, el vicepresidente Hugo Velázquez conversó ayer con el presidente en Palacio de López sobre la polémica desatada tras la decisión tomada por los Diputados.

“Hablamos (sobre el tema con Abdo). La posición del Ejecutivo es a favor de la transparencia. No tenemos conocimiento acabado de la media sanción que salió de Diputados pero las informaciones que tenemos en principio es que muchos de los artículos modificados eran impracticables. Esa es la noticia que tenemos de los diputados”, indicó el vicemandatario.

A pesar de que su función es de ejercer de nexo entre el Congreso y el Ejecutivo, Velázquez dijo que no tuvo tiempo de mirar el contenido de esta media sanción del proyecto de trazabilidad de financiamiento político.

Los diputados colorados junto con algunos liberales terminaron modificando el proyecto y bloqueando cualquier control a financiamiento de dinero sucio en las campañas electorales para las elecciones internas.

“El proyecto de ley fue un trabajo del Congreso. Nosotros teníamos conocimiento de que había una mesa donde estaban dialogando todas las bancadas y ahora no sabemos cual es la media sanción que se ha dado. Vamos a hablar como Ejecutivo. El presidente va a hablar en el momento que tenga que aceptar o rechazar por la vía del veto”, significó Velázquez.

El vicepresidente de la República apuntó que los senadores de Colorado Añetete conocen la posición del presidente Abdo Benítez. “Normalmente (Marito) no se inmiscuye en las decisiones del Congreso en este tipo de posiciones pero el Ejecutivo va a tomar su decisión”, insistió.

Velázquez señaló que conoce en principio lo que estaban trabajando en las bancadas en donde sí realmente había puntos impracticables.

“Tenemos la información a través de los medios que se había modificado en las comisiones asesoras”, aseveró. Acotó que de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los diputados, no se le elimina a Seprelad. “No quiero opinar sobre algo que no tengo a mano. La Seprelad tiene que estar involucrada. Estoy a favor de que esté (en el ejercicio del control). La intención que tiene el Ejecutivo es que eso ocurra (que haya mayor control del dinero en las campañas electorales). No sé si con esta ley se puede o no. Vamos a estar mirando y viendo lo que el Ejecutivo”, dijo.

Hasta el momento no hay una fecha en que se reunirá la Cámara de Senadores para tratar las modificaciones realizadas por diputados al polémico proyecto de ley.