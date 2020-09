En octubre OGD tendrá su juicio oral por el caso audios

Luego de que el forense ratificara la condición de salud del ex senador Jorge Oviedo Matto, el Tribunal de Sentencia fijó nueva fecha para el juicio oral por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Así, los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, fijaron para el próximo 19 de octubre, a las 14:00, el juicio oral para los procesados.

Oviedo Matto está procesado por supuesto tráfico de influencias. El ex senador Óscar González Daher, el ex ministro Carmelo Caballero y el ex secretario Raúl Fernández Lippmann, están acusados por tráfico de influencias y asociación criminal.

El juicio oral estaba marcado para el lunes, pero la defensa del ex legislador Oviedo Matto, había presentado el pedido de suspensión porque el acusado estaba con Covid-19, internado en el sanatorio Británico.

La fiscalía había requerido que el juicio inicie solo con los tres acusados, pero los jueces decidieron posponer el juicio oral y que se envíe al médico forense para inspeccionar al acusado.

Ayer, se presentó el informe del forense José Nicolás Lezcano. Dice que el acusado sufre de coronavirus, hipertensión arterial moderada y síndrome de obesidad.

Con ello, apunta que por su estado de salud, no puede asistir al juicio oral. Estima de 3 a 6 semanas para recuperación.