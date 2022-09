En medio de protestas, titular de MEC defiende Transformación Educativa

En la ocasión, el alto funcionario defendió el proyecto y pidió a los legisladores que "no mientan" respecto a los alcances y detalles del plan. Aseguró que el proyecto no busca implementar la polémica de ideología de género y que está financiado por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

“El plan no tiene una sola palabra de ideología de género, que me corrijan acá, no tiene una sola palabra, no está financiado por la Unión Europea, es un plan de los paraguayos”, señaló, añadiendo que el documento cuenta con más de 1.600 páginas documentadas con datos nacionales e internacionales.

“¿A quién quieren engañar? ¡Esto es un desastre! Yo soy provida, profamilia, yo soy Nicolás Zárate, estoy casado, tengo tres hijos, ¿cómo voy a declararme antivida? Yo soy provida, ¿de dónde sacan tantas mentiras?”, expresó seguidamente un tanto molesto.

El ministro aseguró que el PNTE 2030 es el resultado de un amplio proceso de diálogo social que tuvo sus inicios en el año 2017, y que los primeros diagnósticos fueron realizados por el Banco Mundial, considerando los resultados de evaluaciones de aprendizaje en pruebas nacionales e internacionales.

Expresiones de rechazo

A la par, mientras Zárate defendía el anteproyecto ante los parlamentarios, un grupo de integrantes de la Red Nacional de Padres por la Niñez y la Adolescencia que estaba presente en el lugar exhibía carteles en señal de protesta contra la propuesta del MEC.

En dichos escritos se podían leer frases, como "No hay acuerdo, rechazamos la transformación educativa" y "Devuelvan la plata de la UE (Unión Europea). Los niños paraguayos no se venden".

En simultáneo, una importante cantidad de personas autoconvocadas se congregaron este martes frente a la Gobernación de Alto Paraná, donde pese a la inclemencia del tiempo se manifestaron en contra del plan. Los manifestantes anunciaron que volverán a convocarse este jueves 29 de setiembre.

El proyecto de Transformación Educativa 2030 sigue generando resistencia en diversos sectores de la sociedad, mientras que el Ministerio de Educación y Ciencias se mantiene en su postura de continuar con el proceso y niega contenidos basados en ideologías.

Al respecto, el pasado 14 de setiembre, algunos miembros del Comité Estratégico del proyecto de Transformación Educativa 2030 pidió a través de una nota enviada al titular del MEC que el proyecto sea suspendido y que pase a instancias del Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec). Además, reclamaron la participación genuina de los actores, principalmente de los padres.

Cuestionamientos

Los representantes consideraron que “los órganos que integran el sistema de educación superior no han sido integrados o contemplados como ejes o políticas del sistema de educación, por lo que la visión estratégica podría considerarse parcial o sesgada y eventualmente apartada de una necesidad fundamental, en el marco de la reflexión actual”.

También cuestionan que para la elaboración del plan, no se realizó un diagnóstico serio y adecuado, incluyendo el análisis de la reforma educativa de los años 90.

El escrito también detalla varios artículos de la Constitución Nacional, así como aspectos que no fueron tenidos en cuenta para un proyecto de transformación educativa integral. Esto fue respondido por el MEC, que se mantuvo en su postura de negar la falta de participación y la inclusión de la ideología de género.

Mientras tanto, el pasado 24 de setiembre, organizaciones sociales y referentes de la educación en nuestro país pidieron la rescisión del convenio con la Unión Europea, que supuestamente destinó cerca de 40 millones de euros para este plan.

La Red Ciudadana cuestiona la vigencia de los tres ejes transversales del proyecto, la interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derecho, asegurando que estos incluyen conceptos y alcances mucho más amplios de los que aparentemente plantean, sobre todo, con respecto a la patria potestad, que es el conjunto de derechos que los padres tienen respecto al cuidado y la educación de los hijos.