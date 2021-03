En medio de acusaciones Fiscalía indaga sobre robo hormiga

En un principio, el titular del IPS, Andrés Gubetich, alegó un “robo hormiga” de los medicamentos del IPS. Posteriormente, tiró el fardo al Ineram con el discurso de que ese lote de midazolam fue donado en el marco de un convenio con el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo que la ampolla pudo salir del propio stock del Ineram para su posterior comercialización en las farmacias.

El director del Ineram, el doctor Felipe González, dijo que el IPS no entregó ningún lote de midazolam como parte del convenio con el Ministerio de Salud.

“De hecho no recibimos un lote del IPS. Si viene un lote del IPS para que la institución pueda aceptarlo tiene que estar aceptado en una planilla, cosa que no tenemos”. Añadió que solo antibióticos entregó la previsional.

El caso que se investiga es tras la denuncia de que una ampolla de midazolam de 15 mg con la inscripción “De uso exclusivo del IPS” se vende en farmacias, según familiares de pacientes con Covid-19 del Ineram.

DATOS. El fiscal Omar Legal dijo que corroboraron que el lote de midazolam no ingresó al Ineram. “Ese lote (de medicamentos) que fue denunciado no ingresó de manera formal a Ineram. No figura como ingresado en la farmacia ni en el parque sanitario del Ineram”.

El fiscal dijo que podría existir un mercado negro de venta de medicamentos del IPS. “Hablamos de una comercialización irregular de medicamentos y tenemos que ver el universo penal que podría implicar eso”.

Los agentes fiscales tomaron ayer declaraciones al director médico del Ineram y al personal de salud.

Los fiscalizadores analizarán si el convenio entre el IPS y el MSP funciona de manera regular. El fiscal Omar Legal instó a los familiares de pacientes a hacer las denuncias de manera formal en el Ministerio Público.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez dispuso abrir nueva causa penal sobre supuesta venta irregular del medicamento denominado atracurio y asignar al fiscal de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y de Narcotráfico, Marcelo Pecci, para integrar el equipo que investiga la denuncia de venta de medicamentos del IPS.

Con esta asignación se busca fortalecer la pesquisa sobre el caso de robo de medicamentos en plena pandemia del Covid-19.