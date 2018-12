En marzo, ante Perú y México

La Albirroja, que dirige Juan Carlos Osorio, se enfrentará primeramente al seleccionado peruano, el jueves 22 de marzo, en Nueva York. Las posibles sedes del partido serían el MetLife Stadium y el Red Bull Arena.

Posteriormente, el martes 26 del mismo mes, la Selección Paraguaya enfrentará a la selección de México, con sede a confirmar, pero será también en territorio norteamericano.

pruebas. Juan Carlos Osorio, desde que asumió la dirección técnica de la Selección, siempre habló de la necesidad de que la Albirroja se enfrente a selecciones de primera línea, preferentemente a los europeos, como parte del proceso de preparación para los dos grandes desafíos del próximo año; la Copa América y el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

La Albirroja medirá al seleccionado incaico, que en el ránking de la FIFA se ubica en el puesto 20 y luego ante la selección azteca, que Osorio tuvo la posibilidad de dirigir en las eliminatorias de Concacaf y el Mundial de Rusia, donde llegó a los octavos de final.

En el primer amistoso que disputó Paraguay, en el mes de noviembre ante Sudáfrica, que terminó en igualdad 2-2, el equipo del colombiano Osorio mostró rendimiento aceptable y el próximo año será una gran oportunidad para que la Albirroja recupere definitivamente el buen nivel y protagonismo que se perdieron hace algunos años.

Las cifras

12 amistosos que la Albirroja no consigue un triunfo. La última victoria en un test fue en el 2014, ante Perú, en Luque.

32 es la posición de la Selección Paraguaya en el ránking FIFA del mes de diciembre y el octavo entre las selecciones sudamericanas.

Definidos los 23 de la Sub 20

El coordinador de las selecciones juveniles, Gustavo Morínigo, definió a los 23 convocados para el Sudamericano Sub 20 de Chile, que será del 17 de enero al 10 de febrero del próximo año, que otorgará cuatro cupos para el mundial de Polonia.Trece de los 23 citados por Morínigo, estuvieron en la Selección que disputó el año anterior el mundial Sub 17, en la India y 12 de los citados ya cuentan con experiencia en la Primera división. El viaje de la Albirroja a la sede del torneo será el 15 de enero.calendario. La Albirroja Sub 20 debutará en el grupo B, el viernes 18 ante la selección de Ecuador, a las 17.10, hora paraguaya en el estadio Fiscal, de Talca. El segundo juego será el domingo 20, frente a Argentina, a las 17.10, de nuestro país, en el estadio La Granja, de Curicó. Luego medirá a Perú, en Talca, el martes 22, desde las 19.30, hora de nuestro país.Tras quedar libre en la cuarta fecha, la Selección Paraguaya cerrará ante la selección de Uruguay, el sábado 26 de enero, a las 19.30, en Talca.