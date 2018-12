En lista de compra de bonos no figura Messer, dice López

El ministro de Hacienda, Benigno López, al ser consultado sobre la compra de bonos en el gobierno anterior de parte de Darío Messer, hoy investigado por lavado de dinero, respondió que no tiene mayor conocimiento más allá de lo que está en la prensa. “A mí no me consta y no creo que a nadie le conste eso porque son operaciones que se hacen después de que el Gobierno coloque los bonos, ya sea en el mercado nacional o internacional”, dijo. Agregó que el Gobierno no hace una colocación unipersonal de los bonos.