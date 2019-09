En Libertad sostienen que Iván se va pronto

Rubén Di Tore, vicepresidente de Libertad, habló del futuro de la joyita del club, Iván Franco, y sostuvo que es “difícil” que el joven futbolista siga en el país.

“Él (Franco) va creciendo y con este rendimiento se irá pronto”, expresó el dirigente en la 1080 AM. Sobre el discreto rendimiento en la selección Sub 20 y en su debut en la Absoluta, el vice dijo. “Tiene mucho futuro en la Selección. Solo que hay que llevarlo de a poco”. Por otro lado, Di Tore habló del desempeño del futbolista colombiano Macnelly Torres: “Todavía no respondió a la expectativa. Tiene que dar más, tiene que mostrar que está a la altura”.