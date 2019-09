En la CBI ven que Marito, Velázquez y Castiglioni son culpables del acta

“En el tema del acta, previo a la firma y posterior a la firma, obviamente, hay una responsabilidad institucional, de eso no hay duda, empezando por el negociador de la delegación, el ex embajador ante Brasil Hugo Saguier Caballero; el canciller y el presidente, en esa línea. Eso está comprobado y no hay manera de salir de eso”, señaló el legislador.

Agregó que “el ex canciller dijo que sabía y que actuó de acuerdo con las decisiones consensuadas con el Gobierno. Entonces, él (Castiglioni), que era parte del Gobierno en ese momento y el que está jerárquicamente encima de él, que es el presidente de la República”, conocía del acta.

Señaló que como comisión, están bien delineadas las atribuciones que le brinda la Constitución por lo que ni “podemos sancionar”, ni llevar a prisión; ahora sí, el trabajo es exponer los hechos e identificar las responsabilidades”, argumentó.

Respecto a los dictámenes dijo que es seguro que haya más que uno, ya que por un lado la oposición encuentra argumentos en contra de varios de los responsables del acta, aunque hay que esperar qué posición adoptan los del oficialismo. “No creo que vayan a estar de acuerdo en todo“, aseveró.

REUNIÓN DE EVALUACIÓN. El titular de la CBI anunció que hoy, a las 10.00, se reúnen con los demás miembros de la instancia parlamentaria, con el fin de consensuar si llaman de vuelta a funcionarios, cuyas declaraciones tuvieron inconsistencias.

