En la CBI creen que orden superior primó para firma de acta de Itaipú

Asimismo, las declaraciones dan cuenta de hechos conexos con lo cual se concluye que las autoridades paraguayas sabían bien lo que se iba a suscribir el 24 de mayo y a qué se atenían, y aún así reinó el secretismo.

Tras semanas luego de constituirse, la Comisión presidida por el senador Eusebio Ramón Ayala pudo corroborar que el “error”, la negligencia y la falta de experiencia de los directos responsables de la firma del acta bilateral y los que rodearon este acto fueron elementos tangibles para que quede consumado el escándalo.

Cada uno de los llamados a declarar, desde el ex canciller Luis Castiglioni, pasando por sus asesores, así como también hombres claves dentro del engranaje de poder del Palacio de López, trató de salvar su pellejo y nadie se hizo responsable de los actos que desembocaron en la firma del acta en el Palacio de Itamaraty, Brasilia.

Así, el primero en buscar un salvavidas fue el ex canciller hoy senador, Luis Castiglioni, quien era el responsable de las altas partes de nuestro país. Castiglioni a su vez delegó todo al ex embajador en Brasil Hugo Saguier Caballero. Ante la Comisión indicó que confiaba en su subalterno y que lo que se firmó el 24 de mayo no fue orden suya. El punto 6 que presuntamente se desechó del acta y que se trataba de la disponibilidad de la energía por parte del país para venderla libremente, dijo que no lo conocía.

El ex embajador Saguier Caballero, quien firmó el acta, quiso sacarse ante la comisión de parlamentarios la responsabilidad y declaró haber seguido un dictamen técnico antes de la firma bilateral. Asimismo, cuestionó a los que “se lavaron las manos” tirándole toda la responsabilidad a su ex jefe (Castiglioni).

Cuando llegó el turno de la comparecencia de José Sánchez Tillería –ex director técnico de Itaipú– este se dedicó a desprenderse del acta y rechazó haber sido negociador, ni mucho menos el redactor de los términos del acta del lado paraguayo. Ratificó la versión del director técnico de la ANDE Fabián Cáceres, de que ambos habían salido de esa reunión.

Por su parte, el ex titular de Itaipú José Alberto Alderete fue al extremo de decir que tanto era su desconocimiento en el tema que recién en junio se enteró del acta, casi un mes después de que Cancillería lo firmara. Cabe recordar que tras el escándalo, Alderete fue una de las primeras fichas en caer del Gobierno. Su desconocimiento del tema cayó por tierra cuando trató de delegar la responsabilidad a Tillería.

Otra decena de funcionarios técnicos y diplomáticos declararon en los últimos días, todos desestimando cualquier responsabilidad.

Lobista. Por último, declaró la semana pasada José Rodríguez, conocido como Joselo, el asesor de Hugo Velázquez, quien se dedicó a tratar de desmarcar del tema al vicepresidente y al presidente Mario Abdo Benítez .

“Cometí un error al nombrarlos”, dijo.

Varios de los legisladores que integran la CBI no creen que Joselo no tenga relación con Velázquez, a quien en sus mensajes lo calificaba de “jefe”.

En todos los documentos nunca figuró ningún artículo 6, cuando salió eso... le pregunté eso al embajador. Luis Alberto Castiglioni, senador, ex canciller. En todos los documentos nunca figuró ningún artículo 6, cuando salió eso... le pregunté eso al embajador. Luis Alberto Castiglioni, senador, ex canciller.



(José) Sánchez Tillería es el mejor técnico, él recomendó la aprobación, y bueno, firmé el acta. Hugo Saguier Caballero, ex embajador ante Brasil.



No formé parte de la firma del acta... A mí nadie me dijo que era negociador… Fui echado de esa reunión. José Sánchez Tillería, ex Dtor. técnico de Itaipú.



No participé como negociador del acta bilateral firmada el 24 de mayo, ni en las reuniones de las altas partes. José Alderete, ex director de Itaipú.



(Mario Abdo) no tiene responsabilidad porque no se inmiscuye en cuestiones técnicas. Julio Ullón, ministro del Gabinete Civil.



Me equivoqué en poner el nombre del presidente y vicepresidente de la República, a quienes aprovecho y pido disculpas. José Joselo Rodríguez, abogado.