En Hospital Regional de Ciudad del Este persiste la escasez de insumos

Para acceder a los procedimientos de curación en el Pabellón de Traumas del Hospital Regional de Ciudad del Este, en algunos casos, los pacientes deben comprar y proveer al personal de blanco los insumos básicos.

Un paciente viralizó la deficiencia a través de las redes sociales, con la imagen de un cartel con la lista de pedidos para las curaciones que colocó un personal de blanco. En el pedazo de papel pegado a la puerta se podía leer: “Para curaciones, traer leukoplast, guante estéril, gasa”, y “para retirar puntos, traer bisturí”.

El médico Federico Schrodel, director del Hospital Regional, reconoció que los pacientes deben adquirir los insumos, cuando en la Farmacia Social del centro asistencial público no tienen en existencia.

“Tenemos un promedio de 60 curaciones por día, durante las tardes, de los pacientes que fueron sometidos a cirugías. El viernes hubo un incidente con un señor que llegó acompañado de una pariente de avanzada edad, debido a que tenía que ir a buscar los insumos para la curación. En primer lugar, se le entregó la lista de lo que se necesitaba y debía ir a buscar a la farmacia y eso le molestó”, admitió Schrodel.

MEDIDA. En consecuencia, un funcionario de blanco colocó el cartel con la lista de los insumos que se necesitan para las curaciones, pero no explicó que deben solicitar primeramente en la Farmacia Social, y que solo en caso de no disponer, debían comprarlos, según la versión del médico.

“No tenemos leukoplast. Ahora no están contando con guantes de procedimiento, bisturí tenemos 42, pero el 17, que es más chico, no hay. (Ayer) recibimos sueros de 1 litro y de 500 ml, que no había durante el fin de semana”.

El Pabellón de Traumas del Hospital Regional es el centro asistencial público de referencia del Alto Paraná y departamentos cercanos. Un promedio de 400 pacientes, entre parturientas, accidentados y pacientes con cirugías marcadas, asisten cada día para recibir atención médica, informó el director.

En ese contexto, los insumos no abastecen y los familiares de los pacientes deben encargarse de proveer a los médicos y enfermeros los insumos y medicamentos necesarios. “Los casos más graves del departamento, como accidentes de tránsitos y heridas con armas, se atienden allí”.

A raíz de la solicitud, la ciudadanía, a través de las redes sociales, lamentó la situación de la salud pública en esta zona. Varios contaron sus experiencias al requerir de atención médica.