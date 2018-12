En Guairá van por 2 cupos

En el Grupo 5, los enfrentamientos son Caazapá vs. Natalicio Talavera (11/1), Natalicio Talavera vs. Villarrica (16/1) y Villarrica vs. Caazapá (18/1). Las revanchas son el 23, 25 y 30 de enero con localía invertida y en caso de juego extra, se cumplirá el 1 de febrero.

Por su parte en el Grupo 6, los enfrentamientos son Tebicuary vs. Coronel Martínez (10/1), Itapé vs. Tebicuary (16/1) y Coronel Martínez vs. Itapé (19/1). Las revanchas son el 23, 26 y 30 de enero y el compromiso de desempate el 1 de febrero.

AMISTOSOS. Los marcadores registrados en los primeros juegos de preparación: Villa Hayes 3-1 Caacupé, Itauguá 7-2 Villeta y Natalicio Talavera 2-2 Caaguazú.

TALLER DE ENTRENADORES. La Federación Paraguaya de Fútbol de Salón (FPFS) informó la realización del taller para entrenadores de este deporte, categorías A y B, para la temporada 2019.

Los interesados deben comunicarse con la secretaría permanente de la FPFS (021-501340).