En Guadalajara, con la Premio Cervantes

Entre el afilar su undécima novela y el afanarse en las intervenciones que su profesión de instrumentista quirúrgica le exige, la escritora Susana Gertopán (1956) tuvo tiempo de viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. Invitada por la Embajada paraguaya en el país del Norte, a diferencia de hace cuatro años, la autora de El otro exilio fue a escuchar y mirar, no para presentar un libro, ni hablar con posibles y lejanos lectores. En ese escuchar y mirar, afirma, ha vuelto con una experiencia vital breve, pero decisiva: haber conocido personalmente a la poeta uruguaya Ida Vitale, investida el 24 de noviembre con el premio que otorga la cita libresca más grande de América Latina. Solo diez días antes le anunciaron que había ganado, también, el Premio Cervantes, que recogerá el 23 de abril de 2019, cuando se cumpla un año más del nacimiento del autor de El Quijote.

–¿Cómo fuiste a México, Susana?

–A mí me invitó la Embajada paraguaya, para estar en la inauguración de la FIL.

–¿No llevaste ningún libro?

–Para presentar un libro, formar parte de una mesa hay que anotarse mucho tiempo antes. Yo lo hice cuatro años atrás, pero a mí la experiencia no me llenó porque es así: entre millones de escritores, te dan un lugarcito, un cubículo, la gente que se va es paraguaya, te quiere ver a vos, pero no es que se interese por tu literatura, estás quince minutos. Más que nada es para currículum. Pero como resultado, cero. Eso para mí.

–¿Cómo es Guadalajara llena de libros?

–En la Feria, México se viste fiesta. No es Guadalajara: es México. Desde que te bajás del aeropuerto, todos los pueblos mexicanos, la capital, donde vayas hay una referencia a la FIL. Hay diarios que te regalan, hay revistas que te regalan. Estuve en ferias de libro en otros lugares y nunca vi nada parecido. No soy turista, anduve en colectivo, caminé. La cantidad de gente que en México anda con un libro en la mano es grande. Con literatura, buena literatura. El país entero se jacta de lo que significa esa feria. Llegás a la ciudad y ahí es el colmo de la fiesta: las calles llenas de gente, las noches con festivales en las veredas, puestos donde se venden libros. La feria en sí es interesantísima porque los pabellones están muy bien separados: la de las librerías, la de las editoriales y la de los países. Este año estuvo como país invitado Portugal. Conseguías todo lo que te puedas imaginar y escuchabas fado. Los estudiantes hacen voluntariado en la feria, entonces vos querés ir a X editorial y viene el estudiante y te lleva. Creo que todo escritor, todo aficionado a los libros, tiene que tener una experiencia en Guadalajara. Es única.

–¿Cómo fue ese acto inaugural en el que premiaron a Ida Vitale?

–El discurso del ministro de Cultura de México que se estaba yendo fue espectacular. También el video que dejó el escritor Fernando del Paso, quien murió diez días antes. Él sabía que iba a morir y dejó esa hermosa grabación. La ministra de cultura de Portugal también dijo unas palabras hermosas. Todo tenía relación con lo político. Toda la responsabilidad de lo que no está bien: a los políticos. No era quejas, eran reclamos puntuales y nada de populismo.

–Y luego habló la hoy Premio Cervantes.

–Parece una mujer veinte años menor de lo que es. Tiene una vitalidad excepcional. Mientras el resto hablaba, ella escribía en un papel y tenía una bolsita indígena a su lado. Anotaba, anotaba y anotaba y cuando le tocó el turno de hablar, subió y se olvidó de su bolsito. Se lo pasaron y habló según sus anotaciones. Nada más ni nada menos de lo que ya sabemos, eso fue su discurso. Pero de una manera poética tan natural, tan sobre todo el bien y el mal y el egocentrismo. Yo la miraba y pensaba en Mario Vargas Llosa, por ejemplo, con toda su parafernalia, todo ese egocentrismo que tenemos. Ella no. No creo que sea por la edad. Creo que ella es la poesía, ella es el poema. Su ser, su presentación ante el mundo es el asombro ante el mundo. Se mostró asombrada a los noventa y cinco años ¡entonces por qué esperar para asombrarse! Es también ese un mensaje subliminal, siempre desde lo político. No voy a poner en juicio su literatura, su poesía, cuya valía se conoce.

–¿En qué profundizó?

–En sus vínculos con México. Ella estuvo exiliada allí diez años, y creo que de alguna manera México se engalana con el premio a ella. En un momento lo dijo muy bien: que ella agradecía a México, a la gente que conoció en ese país, a los que la adoptaron, a los que le hicieron fácil la vida allí. Explicó tan bien lo que es el exilio: dejás todo, hay un dolor, sobre todo los amigos. Por eso allí ella encontró amigos, a Octavio Paz y otra gente que hizo que ella dejara de sufrir por el exilio. Creo que le fue fácil por eso, porque se ve que es una mujer de vida linda. No se nota en ella ningún tipo de amargura. Incluso cuando ella habla de su exilio no lo hace con amargura.

–¿A qué atribuirías ello?

–Creo que tiene que ver con la relación con su marido (Enrique Fierro). Él fue un gran poeta y murió hace tres años. Cuando él muere, ella vuelve a Uruguay. El gran logro suyo es haber estado acompañada por el amor tantos años. Ella sale de Uruguay con él, sale por él. Entonces ella habló del amor, y lo hizo en tiempos en que estamos entre la pareja o la no pareja, el matrimonio o el no matrimonio. Hizo una linda apología del amor. Yo creo que parte de este logro suyo es por el amor.

–Tuviste oportunidad de hablar con ella.

–Luego de terminar yo la miraba, ella me vio de lejos y me saludó. No sé si estaba buscando realmente alguien que no tenga que ver con lo ceremonial, pero allí estaba yo. La saludé de lejos y después el embajador (Víctor Cuevas Núñez) , y su señora posibilitaron que me acercara a ella. Subí a donde estaba y me abrazó de una manera cautivante. Y yo le dije, directamente: “¿Por qué, Ida?”. Ella respondió: “Porque te siento cerca”, me dijo. Estuve frente a escritores como Ohran Pamuk, por ejemplo; pero la humanidad de ella era otra. Ella no fue a recibir un premio, fue a darlo. Me invitó para que fuera a Montevideo. Le conté que mi literatura habla sobre el exilio y me preguntó sobre qué tipo de exilio. Yo no llevé nada de libros. Tampoco son momentos en los que uno entrega un libro, me parece una manera de imponer. Le pregunté si estaba cansada y me dijo que no. Me hizo recordar cuando Doris Lessing ganó el Premio Nobel. Ella se fue al mercado y cuando volvió estaba un montón de periodistas en la puerta de su casa. Como tenía un hijo enfermo, pensó que pasó algo con él. Allí los periodistas le dijeron que ganó el Nobel y ella bajó las bolsas y se preguntó: “¿Qué cambió hoy en mi vida?”. Un premio no te hace mal ni bien.

–Por lo menos no te hace más bien.

–Capaz que sí, porque te da un mejor nivel de vida, pero en tu literatura no incide, y lo que realmente vale en un escritor es la literatura, no la persona.

–Pero encontrarse con la persona, en este caso Vitale, habrá sido un regalo.

–Fue un regalo de la vida. Me tomó de las manos, me las besó y abrazó de vuelta. Me dijo: “Estas manos valen mucho”. O sea, ella no te da para que no la tutees. “Me gusta Paraguay, un pueblo sufrido”, me dijo. Tampoco hizo todo ese repaso de “leí esto, leí lo otro de Paraguay.”