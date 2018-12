En FG hay disconformidad con gestión de Mario Abdo

Alegó además que no tienen muchos puntos de coincidencia con el Ejecutivo actual, y sostuvo que el mandatario no propició ningún tipo de acercamiento.

Remarcó que no quieren quedar con la responsabilidad de que cerraron las puertas a una eventual visita de Marito, sino que al contrario este último no mostró interés.

Cuestionó que no haya un proyecto de Gobierno en seguridad ni educación, aunque destacó a los tres poderes del Estado en la lucha contra la corrupción e impunidad.

“No tenemos muchos puntos de coincidencia, otra cosa es llegar a acuerdos concretos”, consideró Richer.

“He visto una información en uno de los diarios, en donde decía que el Frente Guasu no abrió posibilidades para conversar con Mario Abdo, y por eso no se produjo el encuentro”, manifestó.

Recordó que visitó el PLRA y Patria Querida, y “cuando todos esperaban mediáticamente que vaya al Frente Guasu, no fue”.

“No hemos recibido ninguna indicación de que quería visitar el Frente Guasu. No nos atribuyan esa responsabilidad”, indicó. “No se interesó en Frente Guasu”, fue la conclusión a la que llegaron.

Richer valoró que en el área de salud pública el ministro Julio Mazzoleni haya presentado un proyecto.

No obstante, insistió en que no hay propuestas en otras áreas. “¿Cuál es el proyecto de Gobierno en materia de seguridad? Ustedes no saben, porque no dieron a conocer”, indicó a los periodistas.

Trajo a colación que la seguridad es un tema amplio que no abarca solamente lo que ocurre en el norte, sino también lo que afecta a la ciudadanía y a la institución policial.

“¿Saben cuál es la estrategia, proyecto de Gobierno en materia de educación. Tampoco saben, tampoco sé”, dijo.

En cuanto a la cuestión de la economía, consideró que está paralizada y que los propios gremios de diferentes sectores lo reconocen.

Citó que la situación es consecuencia de lo que ocurre en Argentina y Brasil, con los que Paraguay tiene un intercambio comercial.

Indicó que no es responsabilidad del Gobierno, pero tampoco se dice nada desde ese ámbito.

“¿Qué puedo rescatar del Gobierno? El discurso político. No le compete solo al Ejecutivo, sino a los tres poderes del Estado, liderar el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, señaló.