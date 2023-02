En el Senado toman el proyecto con pinzas y creen que sería un distractor

“Yo no tengo dudas de que existe un equipo de rentados de Cartes en la Cámara de Diputados, a juzgar por su manejo y por cómo votaron en cuestiones donde se ponían en juego intereses de HC”, refirió la senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa.

“El embajador hizo una exposición sin dar nombres, o sea solo podemos hacer conjeturas. Siendo objetivos, la CN habla de pruebas fehacientes”, consideró la legisladora.

“Si solo se está buscando llamar la atención, creo que en nada ayuda al proceso de democratización. Una figura constitucional, establecida para cuidar el buen funcionamiento del Congreso, no merece que sea utilizada como herramienta populista para hacer proselitismo en época de elecciones”, remarcó.

“Me parece de contenido solo electoral”, refirió el senador Arnaldo Franco, coincidiendo con Arrúa.

“La figura de la pérdida de investidura, lastimosamente, ha sido mal utilizada. Hago un mea culpa. Desde el Senado, cometimos injusticias o justicia por mano propia con esa figura”, sostuvo Rodolfo Friedmann, de la ANR.

“Sacamos a una senadora por violar la cuarentena; a otra por aplicarse la vacuna fuera de tiempo. A Payo por haber golpeado a un oficial de policía. Todas acciones graves, irresponsables, pero aplicar la pérdida de investidura no correspondía”, sentenció.

“Por más de que no esté en la Cámara de Diputados corresponde. Es lo mínimo, pero es una cuestión que tiene que investigar de oficio también la Fiscalía para que haya argumentos sólidos”, consideró el liberal Enrique Buzarquis.

“Y corresponde, moralmente o éticamente, pero no creo que ellos mismos voten por su propia pérdida de investidura. Además, muchos van a hacer rekutu”, señaló el ahora independiente, Gilberto Apuril.

“No creo que esa gente que hoy impulsa el juicio político no haya sabido antes. Todos sabíamos lo que sabíamos, otra cosa es la cuestión de comprobar”, indicó el luguista Hugo Richer.

“Que no me digan que no sabían. Sabían como yo sabía. Si me dicen: no pudimos comprobar, yo tampoco, pero no es una cosa nueva”, dijo.

“No van a lograr nunca los votos, pero pueden hacerlo para dejar en evidencia una situación determinada”, acotó el parlamentario.

“La pérdida de investidura es un recurso constitucional (...) Claro que hay que hacerlo. Hetáma ojeiko (mucho se intentó). Oñembohory (Nos juegan). Siempre apañan. Le apañan a esta fiscala general y a varios otros que tenían argumentos suficientes”, manifestó Sixto Pereira, del Frente Guasu.

La senadora progresista Desirée Masi cuestionó que se pretenda dispersar la cuestión, y que el eje central es Cartes y su vinculación con Hezbollah, que ya se venía denunciando desde hace tiempo. El cartista Enrique Riera también cree que tiene tinte electoralista.



