En el Palacio defienden la decisión de los asambleístas

En Palacio de Gobierno defendieron la decisión de los convencionales de modificar el estatuto partidario y remarcaron que los hechos políticos no se judicializan. El secretario privado del presidente de la República, Mauricio Espínola señaló que no están cercenando a los jóvenes para que activen en el partido.

“Es un ejemplo de parte de los convencionales de autoconvocatoria. Ellos mismos sacaron de su bolsillo para venir y una responsabilidad y compromiso”, destacó Espínola.

Señaló que “los hechos políticos no se judicializan”. Significó que los convencionales colorados marcaron postura y la idea es recuperar la militancia del partido. “Nadie habla de cercenar a los jóvenes”, apuntó.

Sentenció que no hay mejores actores que aquellos que solicitan las elecciones para la Juventud. “Hace más de 15 años no se llama a elecciones juveniles”, significó.

Acotó que la Comisión Ejecutiva de la ANR adoptó un carácter oportunista en cuanto a la situación actual. “Aliento y quiero que haya elecciones juveniles porque es un lugar donde se va desarrollar liderazgos nuevos dentro del partido. Los hechos políticos no se judicializan”, aseveró Espínola.

Criticó al ex candidato presidencial Santiago Peña y señaló que en la práctica no podrá ser candidato en las futuras elecciones. “No me gustaría dar entidad a una persona. Peña, tres o cuatro días después de afiliarse decía que el Partido Colorado era su razón de ser. Cuando escuché eso me reí. (Lo dijo) después de haber tomado una decisión oportunista”, criticó.