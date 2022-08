En deuda con los pueblos indígenas

Hace tres semanas el Senado entregaba una distinción a la cineasta Paz Encima por su aporte cultural con la película EAMI, que aborda las invasiones que sufrió la comunidad Ayoreo Totobiegosode en el Chaco con el asentamiento de colonos. Más que un momento de celebración, fue una oportunidad de reivindicaciones, donde Tagüide Picanerai, repudió la criminalización de la lucha de los pueblos indígenas por la devolución de sus tierras. El mismo grupo hoy ni siquiera tiene acceso al agua, mientras que la preocupación de los actores económicos se centra en el impacto de la sequía en la ganadería.

En la Región Oriental la situación no es muy diferente, la persecución a indígenas y desalojos ejecutados por policías y civiles es tan visible que hasta legisladores son testigos de estos hechos. Para las comunidades no queda de otra que la resistencia, ya no hay nada que perder, así lo entendió Hugua Po’i, de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.