En defensa de Papá Noel

Me quedé pensando en el asunto después de ver la nota en televisión. Recordé el pesebre que montábamos de niños en mi barrio, bajo el pino de plástico cubierto de nieve de algodón. Ahí estaban el carpintero de Nazaret y su virginal esposa, el niño en la batea que le servía de cuna, los tres magos del Oriente y más atrás sus camellos. Todo muy paraguayo. Alguien le agregó una muñeca gigante, de esas que al ponerlas de pie se les abrían los ojos inmensos, un robot a cuerda y un Papá Noel alcancía de barro cocido.

Algún iconoclasta les habría prendido fuego, a nosotros, sin embargo, ese sincretismo casero nos parecía delicioso. Paraguayidad no solo era un adjetivo desconocido para el diccionario, era una palabra que no existía para esa pandilla de mocosos exaltados por un sentimiento imposible de describir; sencillamente, era Navidad.

Nuestros sentidos estaban saturados con los villancicos electrónicos de las lucecitas de Navidad, los trocitos de madera, los din, din, don y los Merry Christmas que sonaban mezclados sin empacho en la radio; los olores del chipa guasu, la pólvora de los petardos y la flor de coco, y los colores de esos foquitos que se prendían y apagaban, el rojo y blanco del barbudo friolento y los parientes abrazándose unos con otros, como si nunca se hubieran peleado.

Y la promesa del regalo si nos portamos bien. Y el espectáculo que algún tío generoso montaba cerca de las doce. “Allá parece que está, yo le vi su bota. Ahí pasó recién su carreta estirada por sus Bambi”. Y aunque muy en el fondo sospecháramos que era verso, le seguíamos el juego con entusiasmo, con unas ganas terribles de ver cuanto menos la sombra de un trineo, aunque nunca hubiéramos visto uno.

Qué nos importaba si el Papá Noel era un invento escandinavo o una caricatura para vender Coca Cola, qué más daba que un camello jamás hubiera puesto una pezuña en la llanura paraguaya, quién se iba a poner a pensar que igual esos parientes volverían a reñir apenas les pasara la resaca.

Era Navidad, un pedacito de tiempo mágico, aunque la magia no exista; un trozo de memoria al que poder recurrir con los años, cuando la vida nos haga probar sus potajes más amargos.

En un lustro tendré la edad que tenían mis padres cuando sus vidas se apagaron. A diferencia de ellos, no creo en relatos místicos ni religiosos. Y, sin embargo, no puedo escuchar un villancico, percibir el aroma cálido de la flor de coco o ver un absurdamente abrigado Papá Noel sin que se me dibuje una sonrisa, sin que la brisa tibia de la memoria me haga sentir un poco de aquella magia pasada, sin que por un instante me sienta feliz.

No les robemos eso a nuestros hijos. La paraguayidad y la realidad son cosas de adultos. Dejémosles ser niños.

¡Feliz Navidad a todos!