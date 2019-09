En cumbre de poderes resolvieron priorizar Presupuesto y fijar topes

Con relación al pedido de aumento salarial hecho por la Corte Suprema de Justicia, verán cómo postergar por un año las leyes que tienen que ver con más creación de cargos.

La cumbre, convocada tras superarse la crisis política, se llevó a cabo en el Congreso y allí el presidente Mario Abdo Benítez; el titular del Senado, Blas Llano; el titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, y el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, conversaron por más de una hora, a puertas cerradas.

La primera decisión que adoptaron es que serán transmitidas –vía TV Cámara y Paraguay TV– todas las discusiones que se dan dentro de la Comisión Bicameral de Presupuesto, donde invitarán a sectores de la sociedad, gremios empresariales, sindicales y a las diferentes agrupaciones políticas para participar de la discusión.

Tras culminar la cumbre, el presidente de la República destacó que el “consenso será siempre el camino para impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Es nuestra prioridad”.

Mientras que para el titular del Congreso, hay reclamos de todos los sectores de la sociedad, pero que necesariamente se tiene que dar prioridad a otorgar los recursos necesarios a las áreas sociales de los sectores más vulnerables, que son la salud y el sector de la educación.

“No se puede gastar más de lo que se recauda. Algunas son inversiones y hay prioridades, pero, por ejemplo, el aumento salarial que solicita la Corte no es prioridad para la nación”, apuntó Llano.

Acordaron también conformar equipos de trabajo para analizar los otros temas que están en agenda, como el caso de las renegociaciones en las hidroeléctricas y también la discusión sobre la seguridad y el empleo.

JUSTICIA. El presidente de la Corte aprovechó la ocasión para defender el anteproyecto de Presupuesto y señaló que es necesario dotar a la Justicia de los recursos necesarios para satisfacer las demandas ciudadanas. “La creación de más juzgados es un pedido recurrente de los ciudadanos y abogados del interior del país”, significó.

Jiménez consideró que en el anteproyecto remitido al Congreso incluye las principales necesidades de la Justicia. “Muy reducidas en comparación a las pretensiones iniciales. Necesitamos una Justicia fortalecida con los recursos necesarios para cubrir las exigencias legales”, dijo.

RESPONSABILIDAD FISCAL. El diputado Alliana destacó que pretenden que la cumbre de poderes se realice en forma regular principalmente considerando la crisis económica. “Nos concentramos en el Presupuesto. Hemos puesto a disposición todos los medios (...), acá lo importante es que debemos mantener y respetar la ley de responsabilidad fiscal. Realmente sirvió muchísimo para el buen funcionamiento y para que no se aumenten los gastos superfluos”, aseveró.

Alliana acotó que harán todo lo posible para respetar los topes estipulados recortando los gastos que no son prioritarios para el país.



El consenso será siempre el camino para impulsar políticas que mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Mario Abdo Benítez, presidente de la República.



No se puede gastar más de lo que se recauda. Algunas son inversiones y hay prioridades (salud y educación). Blas Llano, presidente del Congreso.



La creación de más juzgados es un pedido recurrente de los ciudadanos y abogados del interior del país. Eugenio Jiménez Rolón, presidente de la Corte.





Criticaron presencia de Alliana, diputado de confianza de Horacio Cartes

La presencia en la cumbre del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, fue cuestionada, debido a que el encuentro fue para reunir a las cabezas del Ejecutivo (Mario Abdo), del Poder Judicial (Eugenio Jiménez) y del Legislativo (Blas Llano). Llano justificó la presencia del legislador colorado y dijo que iba ser un despropósito que no participe, debido a que representa a un cuerpo legislativo que tendrá su incidencia en la decisión sobre el Presupuesto 2020.

“Pedro Alliana es presidente de la Cámara de Diputados, es vicepresidente del Congreso. La Comisión Bicameral está integrada por senadores y diputados, entonces dejar de lado a una Cámara tan importante que al igual que la Cámara de Senadores decide con su voz y con su voto todas las decisiones más importantes de la República, hubiese sido un despropósito”, dijo el senador liberal, saliendo en defensa del diputado cartista.

Los cuestionamientos sobre la participación de Alliana giraron en torno a su vinculación con el ex presidente Horacio Cartes, particularmente, luego de la decisión política que se tomó de frenar el juicio político y el pase de factura en las decisiones en el poder.

Muchos consideraron que la presencia de Alliana no era necesaria en la cumbre, ya que la representación del Legislativo ostenta Llano y que Alliana más bien fue incluido como enviado de Cartes, quien últimamente pisa fuerte en el ámbito político.

La última cumbre fue en Palacio de Gobierno. En aquel encuentro habían asumido el compromiso de racionalizar los gastos superfluos a fin de atender la crisis económica que golpea a varios sectores de la sociedad. La reunión fue antes de que estalle la crisis que casi terminó arrastrando al Gobierno por la negociación de la energía de Itaipú.