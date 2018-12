En Chaco inician eliminatorias

La ronda arranca el lunes 7 de enero con los enfrentamientos en la primera vuelta son: Falcón vs. Remansito, Limpio vs. Cerrito y Benjamín Aceval vs. Villa Hayes. Para la fecha 2 (miércoles 9 de enero): Cerrito vs. Remansito, Falcón vs. Villa Hayes y Limpio vs. Benjamín Aceval. Fecha 3 (viernes 11): Remansito vs. Limpio, Benjamín Aceval vs. Falcón y Villa Hayes vs. Cerrito. Fecha 4 (lunes 14): Benjamín Aceval vs. Remansito, Falcón vs. Cerrito y Limpio vs. Villa Hayes. Fecha 5 (miércoles 16): Villa Hayes vs. Remansito, Falcón vs. Limpio y Cerrito vs. Benjamín Aceval.

Las revanchas serán lunes 21, miércoles 23, viernes 25 y lunes 28. Avanzan a las finales los 2 mejores de forma directa.

Están en diputa 17 cupos para las finales. En total son 50 selecciones las que participarán de la fase de eliminatorias en todo el país, hasta el 9 de febrero (repechajes).

El campeonato Nacional de fútbol de salón 2019 se cumplirá en las localidades de Ciudad del Este (Paranaense), Mallorquín y Juan E. O’Leary, a mediados del mes de febrero, con fecha a confirmar.