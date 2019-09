En CBI afirman que el acta era más secreta de lo que pensaban

Polémica. Mónica Pérez, ex directora financiera de Itaipú, ayer durante su declaración.

En la víspera ofrecieron su testimonio Osvaldo Román Romei, consejero de Itaipú; Mónica Pérez, ex directora financiera de Itaipú, y el general Luis Veró, asistente de seguridad de la binacional.

El titular de la CBI se refirió a las declaraciones de la víspera y señaló que con ellas se confirma que el acta era más secreta de lo que se pensaba.

“Lo concreto es que se confirma con cada declaración que el acta era más secreta de lo que nosotros pensábamos en el principio. En realidad era más secreta. Muy poca gente tenía conocimiento del proyecto del acta y del porqué aceptaron los puntos que la Embajada brasileña había ido incluyendo para que finalmente se firme la versión del 24 de mayo”, afirmó Ayala.

Agregó que el consejero de Itaipú y la ex directora financiera manifestaron que no sabían absolutamente nada del acta bilateral del 24 de mayo, y que se enteraron luego de la firma. “No fueron consultados por la Cancillería, por el presidente o por el vicepresidente, o por el embajador (Hugo) Saguier Caballero, y, por lo tanto, ellos la desconocían. Sabían que existía un problema y que ese problema se había elevado a las altas partes, pero del instrumento, del proyecto acta bilateral de la Cancillería, ellos no sabían nada”, cuestionó el senador.

RESPONSABLES. Eusebio Ramón Ayala señaló que sin duda en la línea de responsabilidad está la Cancillería, porque desde el momento en que el documento se elevó a la parte diplomática está dentro del ámbito de competencia de la Cancillería, del ministro de Relaciones Exteriores, del viceministro de Relaciones Exteriores y bajo las órdenes del presidente, y el negociador designado fue el embajador Saguier Caballero.

“Todos confirman que esa fue la línea, que no hubo una reunión para analizar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, no hicieron caso a la ayudamemoria de la ANDE, entonces, ¿con quiénes consultaron? Solamente con el ingeniero (Alcides) Jiménez, quien era asesor de la Cancillería, pero el ingeniero Jiménez aseguró que él había asesorado en un solo punto de los cinco, quién asesoró al Gobierno en los otros puntos es un misterio”, expresó Ayala.

Recordó que hubo dos notas de la Embajada brasileña con propuestas. “Estas dos notas fueron contestadas oficialmente por la Cancillería paraguaya aceptando. Es más, la Cancillería paraguaya remitió un proyecto de acta bilateral el 20 de mayo que difiere muchísimo del acta del 24 de mayo, qué pasó entre el 20 y el 24 de mayo”, se preguntó Ayala. Las audiencias continúan hoy y fueron convocados José Sánchez Tillería, ex director técnico de Itaipú, para las 15.30; para las 17.00, el ex canciller Luis Castiglioni, y a las 18.30 debe comparecer Bernardino Hugo Saguier, ex vicecanciller y jefe de la delegación paraguaya en Brasil.