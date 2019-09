En Brasil indagan a directivo de casa de cambios del Este

El esquema de lavado de dinero investigado por la PF, denominado Operación Harpía, es similar al caso investigado al cambista Darío Messer, hermano del alma del ex presidente Horacio Cartes, que fue capturado el pasado 31 de julio en un departamento de São Paulo, Brasil.

detenciones. El portal brasileño menciona que la Policía Federal ya detuvo a diez personas de un total de once órdenes de detención enviadas en el marco de la investigación sobre lavado de dinero. Asimismo, detalla que según la investigación de la PF, durante las pesquisas iniciadas en el 2018, se estableció la conexión de una red de doleiros (cambistas) que trabajaban en las ciudades de Porto Alegre, Santana do Livramento, en el estado de Río Grande do Sul, con firmas que operaban en la ciudad de Rivera, Uruguay, y otra de Ciudad del Este, Paraguay.

De esta manera, los investigadores identificaron que este grupo mantenía una asociación cambiaria conocida como “dólar-cabo", para blanquear dinero de diversas actividades criminales en Brasil y en el extranjero, incluido el uso de madera de la región norte del país con remesa de dinero de manera ilegal.

megaoperativo. El medio brasileño informa que aproximadamente un contingente de 80 oficiales de la Policía Federal y ocho servidores de la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil participaron del operativo y se cumplieron con 16 órdenes de registro y decomiso en los municipios de Porto Alegre, Novo Hamburgo y Santana do Livramento, y en el municipio de Arquimedes, en el estado de Rondonia.

Un billón de realesSegún la investigación de la Policía Federal, entre el 2015 y este año la red de cambistas movilizó un billón de reales. Con esta investigación, la PF detectó un gigantesco esquema de lavado de dinero que se realizaba vía Ciudad del Este, en conexión con cambistas paraguayos, brasileños y uruguayos.