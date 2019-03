En Añetete presionan a Bacchetta para que deje presidencia del JEM

El legislador había tuiteado a favor del diputado de su sector Ulises Quintana, quien está recluido en la cárcel de Viñas Cué ante denuncias sobre caso de narcotráfico.

El titular del Congreso, Silvio Ovelar, sostuvo que no hay motivos para la renuncia de su correligionario, y la sugerencia es que deje la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

De acuerdo con informaciones que se manejan, hubo disparidad de criterios sobre el caso del senador, pero la reunión continuaría hoy antes de la sesión de la Cámara Alta.

Estuvieron presentes además de Beto Ovelar y Bacchetta, Juan Afara, Blanca Ovelar, Óscar Salomón, Juan Carlos Galaverna, Rodolfo Friedmann y Martín Arévalo.

En la sesión de hoy, que es la primera del año dentro del marco del reinicio parlamentario, se podría plantear el proyecto de Paraguayo Cubas, de instar a Bacchetta que deje el Jurado. “El senador Paraguayo Cubas me envió una nota donde me planteaba incluir en el orden del día una moción sobre tablas, que se da en el momento”, indicó Beto, en conferencia de prensa.

“Estoy seguro de que mañana (por hoy) va a ser objeto de un gran debate lo del compañero Bacchetta”, consideró.

“Estoy hablando de una percepción, creo que en su momento va a hacer su descargo”, manifestó.

El presidente del Senado remarcó que Bacchetta fue designado como representante ante el Jurado por sus pares.

Recordó que para llegar a la presidencia del Congreso, en su caso, pactó con sus compañeros de otras bancadas, el cual incluía otros acuerdos.

Señaló que solamente en caso de una renuncia por parte de Bacchetta se podría modificar la representación del Senado ante el Jurado, y, particularmente, dijo que no creía que eso ocurra.

Como dato para tener en cuenta mencionó que Colorado Añetete no tiene otro abogado, por lo que tendría que cubrirle alguien del cartismo.

Dentro de ese contexto, citó a Sergio Godoy y Enrique Riera, que son de Honor Colorado, pero no tuvo en cuenta a abogados de los demás bloques del Senado.

“Pero esa es una hipótesis que va a ser remota, porque el compañero Bacchetta mañana seguramente va a hacer su descargo. No creo que se llegue al estadio de la renuncia”, aseguró el colorado.

Ulises, inocente. Ovelar prácticamente coincidió con las expresiones de Bacchetta, a quien le está costando caro su sincericidio sobre la inocencia de Quintana. Alegó que en una de las pocas cosas en las que coincide con Payo Cubas es que “ambos creemos en la inocencia del compañero Ulises Quintana”.

Insistió en que el planteamiento de Cubas se podría dar en la sesión de hoy, pero le echó en cara que en la sesión pasada había tratado de flojo a Bacchetta por su defensa a Quintana. “Lo veo más lúcido que nunca a Enrique”, señaló Ovelar, teniendo en cuenta que otro de los motivos por el que puede dejar la representación en el Jurado es que no esté en sus facultades mentales.

A su criterio, tampoco cometió ningún tráfico de influencia y por eso no se le puede aplicar la pérdida de investidura como ocurrió con Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.

“Quizá esté más emotivo, más sensible (Bacchetta). No hay argumento (para que deje el cargo) solamente por una decisión personal. No existe mecanismo. La Constitución es clara, y hay un fallo”, dijo.