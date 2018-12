En Añetete bajan decibeles sobre ida de Cartes a la Comisión Messer

Dos referentes importantes del Movimiento Colorado Añetete suavizaron ayer el discurso respecto a la ida del ex presidente Horacio Cartes a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI). Esto ante la decisión de la instancia legislativa que solicitó al juez Alcides Corbeta a expedirse sobre si se debe utilizar o no a la fuerza pública para que el ex mandatario acuda a la convocatoria sobre el Caso Darío Messer, investigado por lavado de dinero.

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, cree que nadie tiene que ir a una audiencia pública sometido por la fuerza pública.

“Uno tiene que tomar la decisión de irse personalmente a establecer posiciones con relación a lo que está siendo investigado. Hay que profundizar el planteamiento que él (Cartes) hizo (de remitir por escrito su respuesta)”, refirió Velázquez a los medios.

Manifestó que tiene entendido que el ex mandatario no se negó a brindar declaraciones, sino que expuso que no quiere ir hasta la comisión, pero que respondería por escrito. La CBI está presidida por el senador Rodolfo Friedmann (ANR), enemigo político de Cartes.

A la vez, Velázquez sostuvo que el hecho que el ex jefe de Estado declare por escrito “no le exime de la responsabilidad de que tenga que decir la verdad”. Allí recordó que varios senadores de Colorado Añetete creen que Cartes debió haber jurado como senador y por ende hay que analizar si corresponde o no que declare por escrito.

El senador Silvio Ovelar, titular del Congreso, también señaló que es del criterio de que la Comisión Bicameral debió tomar por escrito la comparecencia del ex presidente debido a su calidad de senador electo.

Alegó que su postura coincide con la del ex senador Marcelo Duarte, quien es del parecer que el ex presidente de la República y senador electo “puede perfectamente contestar las preguntas de la Comisión de manera escrita”.

“Aquí en este tema hay mucha opinión y mucha duda y desde mi parte recurrí a un ex legislador versado en la materia”, agregó aludiendo a Duarte.

No obstante, Ovelar apuntó que era “políticamente correcto” que Cartes considere comparecer ante la Comisión así como lo hizo su ex jefe de Gabinete, Juan Carlos López Moreira, dado que ello no constituye perjuicio alguno en la figura de quien recurre a la CBI. “Debía haber venido y haber actuado de la misma manera que lo hizo López Moreira. Y eso no menoscaba de ninguna manera su condición de ex presidente de la República”, dijo.

mEDIOS. Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún, indicó que si la comisión busca esclarecer los hechos no importará mucho el medio por el cual declare Cartes. El abogado mencionó que existe una disputa personal entre Rodolfo Friedmann y el ex presidente.