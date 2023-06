En actos de proclamación, el TSJE defendió uso de máquinas de voto

Rossel destacó la aplicación del voto y escrutinio electrónico con el desbloqueo de listas, así como el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), el Sistema Nacional de Financiamiento Político (Sinafip) y el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (Onafip), subrayando que aportaron a la transparencia y legitimidad de las autoridades electas.

PROCESO. “Los miembros del TSJE estamos seguros de que la responsabilidad de la Justicia Electoral para organizar, dirigir y supervisar elecciones, garantizando que las mismas se realicen de forma transparente, es un compromiso que se ha cumplido fidedignamente”, dijo Rossel.

Rossel destacó que la diferencia entre el TREP y los cómputos finales difirieron apenas en un 0,02%, por lo que aseguró que el sistema cumplió de manera positiva con su rol.

“Tenemos que mencionar además al Onafip, al Sinafip, el uso de actas de escrutinio que no sean manuales y la transmisión en vivo de los juzgamientos”, fueron citados por el vicepresidente del TSJE como parte de los avances en materia digital.

Destacó la presencia de los observadores electorales de diferentes países y organizaciones internacionales durante el proceso electoral que se concretó con los comicios del domingo 30 de abril.

“Tendremos en cuenta sus recomendaciones, las cuales nos servirán para mejorar aún más nuestro sistema electoral”, expresó.

ACTUACIÓN. En horas de la tarde, con la presencia del presidente electo Santiago Peña en el acto de proclamación de los gobernadores, le tocó el turno como orador al ministro Jaime Bestard, quien subrayó el cumplimiento en tiempo y forma del proceso electoral.

“Hemos cumplido con este objetivo, incluso en lugares donde la diferencia fue mínima; hemos actuado estrictamente de acuerdo a derecho y hemos hecho justicia”, dijo.

Felicitó a los gobernadores electos y resaltó que debieron aprender cómo hacer política con este sistema.

“Les felicito que hayan interpretado las nuevas implementaciones y por su victoria en sus departamentos... No puedo dejar de mencionar aquello que nos conmovió, hablando en nombre de mis colegas y de los funcionarios, la referencia de Santiago Peña a la Justicia Electoral durante el acto de proclamación de presidente de la República, vicepresidente de la República y senadores nacionales. No puedo dejar de agradecer por ello, y no puedo dejar de sentir orgullo al igual que todos los miembros de la Justicia Electoral”, manifestó ayer el ministro Bestard.



Estigarribia hará su propio acto de proclamación

El gobernador electo del Departamento Central por la Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay, Ricardo Estigarribia, no participó del acto de proclamación ayer en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y organizó para hoy, a las 18:00, un acto propio en la ciudad de Villa Elisa, donde fue intendente municipal.

El acto se realizará en el teatro municipal Rafael Rojas Doria de Villa Elisa, donde también está previsto que los 21 concejales departamentales de Central, que fueron electos en las pasadas elecciones generales, reciban sus títulos de autoridades proclamadas.

Estigarribia es uno de los dos gobernadores de la oposición que lograron ganar.