El ex titular del Banco Nacional de Fomento (BNF) explicó, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que cuando una empresa abre una cuenta debe justificar el origen el dinero. Aseguró que tanto Matrix Realty SA como Chai SA cuentan con documentos respaldatorios.

Pereira aseguró que los montos que se transferían desde el exterior eran de aproximadamente USD 2 millones por operación, y se verificaba el destino de estos recursos. En total, las operaciones superaron los USD 40 millones.

“Se hace todo un plan de negocios, es casi con un crédito que se debe justificar. Realmente se adquirieron las propiedades y animales, así se iban haciendo las compras por los montos que venían. La constitución de las empresas se justificó”, señaló.

Aseguró que desde el BNF se hicieron todos los trámites de rigor, el monitoreo y seguimiento del perfil del cliente. “Está justificado el origen del dinero. Los documentos están en los expedientes”, explicó.

Vínculos con Messer

Carlos Pereira aseguró que dispuso una auditoría e incluso pidió un informe al Brasil sobre los antecedentes de Messer, tras conocer que las firmas estaban vinculadas al empresario. Aseguró que en el informe de la Policía del Brasil no hablaba de condenas ni causas a la fecha.

“Nosotros nos cercioramos de que (Messer) no tenga ninguna constancia de registro antecedentes o de que estaba condenado”, justificó.

El ex titular del BNF explicó que Messer no operaba en el Banco a título personal y que su cuenta bancaria casi no tenía movimientos. Aseguró que no cerraron la cuenta por recomendaciones internacionales, las cuales indican que era mejor mantenerlas abiertas para poder colectar mayores elementos que ayuden a una investigación.

Pereira recordó que la alerta de operaciones sospechosas se dio desde las cuentas de las empresas vinculadas al empresario y no desde la cuenta personal de Dario Messer. Dijo que cuando se adquirieron bonos del Tesoro desde estas cuentas se generó la sospecha, debido a que la operación no coincidía con el rubro de las firmas.

Una comisión bicameral del Congreso Nacional investiga un caso de lavado de dinero que salpica al empresario brasileño Dario Messer. La preocupación se da tras comprobarse que este utilizó cuentas del BNF para realizar operaciones, incluso compra de bonos soberanos.

Dario Messer utilizó el sistema financiero local para, presuntamente, lavar dinero. Esto se dio principalmente durante el Gobierno de Horacio Cartes, con quien tiene vínculos de amistad. Incluso, el Banco Amambay, propiedad de la familia del ex mandatario, se creó con aportes del empresario brasileño.