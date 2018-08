Empresas públicas, con un aparente mejor panorama

En el análisis de los reportes que maneja la citada dirección del Ministerio de Hacienda, Brizuela señaló que observando las condiciones en que fueron recibidas de gobiernos anteriores las empresas Petropar, ANDE, Dinac, la Industria Nacional del Cemento (INC) y la Asociación Nacional de Navegación y Puertos (Annp), son las que “están mejor”.

En cuanto a las que están aún con desafíos a superar, indicó que están Copaco, Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Essap.

Dijo que la telefónica estatal no tuvo un resultado financiero negativo, pero esto no fue como consecuencia de ingresos por servicio, sino de la disminución importante de su plantel de funcionarios, que fue casi de mil en los últimos años.

“La reducción de personal tuvo un impacto importante financieramente, pero en cuanto a gestión disminuyó considerablemente la cantidad de clientes de la línea fija”, recalcó.

Brizuela apuntó que la DGEP recomendaría en el caso de Copaco que se dedique a la venta mayorista y se convierta en una empresa de venta de internet, mejorar su capacidad de operación con paquetes de servicios varios, teniendo en cuenta que la telefonía móvil es difícil de competir con las que dominan el mercado local.

TARIFA. Respecto a la aguatera estatal, dijo que su problema principal es que no puede actualizar sus tarifas. “Con las actuales tarifas, la empresa no puede hacer los mantenimientos y las operaciones en forma adecuada. Mucho menos puede hacer inversiones necesarias. Viene una etapa en que el Gobierno va a tener que tomar una decisión de subsidiar o no la infraestructura de saneamiento del agua potable”, recalcó.

Sobre Capasa, Brizuela dijo que hubo buenos resultados de gestión, pero tiene encima el problema insalvable de deuda millonaria con el Fisco. “Es una deuda que se arrastra con Tributación y estaba en unos 14.000 millones de guaraníes. Es una deuda importante que financieramente impacta en su resultado”, recalcó.

Consultado si lo que se hizo en Petropar será sostenible, refirió que la empresa tiene la capacidad para mantenerse y crecer en el mercado a través de la capacidad de stock importante que tiene para los combustibles y que pueda comprar y vender a buen precio, a través de sus 200 estaciones.

En el mismo sentido, consideró que la INC, si bien está un tanto apretado desde el punto de vista financiero, con las inversiones realizadas para el cambio de combustible, la instalación de un nuevo molino de clínker y el aumento del volumen de venta se irá afianzando.