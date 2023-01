Empresas de Cartes bloqueadas por EEUU, ligadas a avión iraní y lavado

La sanción financiera a Horacio Cartes realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) alcanza a cuatro de sus empresas con operaciones en Estados Unidos. Las firmas resonaron en casos de financiación al terrorismo y lavado de activos.

Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE ya no podrán operar en el mercado de EEUU y tener relaciones comerciales con estadounidenses, así como su propietario el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.