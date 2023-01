Empresas de Cartes bloqueadas por EEUU, ligadas a avión iraní y lavado

Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE ya no podrán operar en el mercado de EEUU y tener relaciones comerciales con estadounidenses, así como su propietario el actual presidente de la ANR, Horacio Cartes.

Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió dos licencias generales autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajha SAE y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier firma que sea de Cartes en un 50% o más, hasta el 27 de marzo de 2023.

Terrorismo. Tabacos USA Inc. apareció como empresa clave junto a Tabesa para el ingreso del avión Emtrasur de origen venezolano con tripulación iraní. La aeronave ingresó al país por el aeropuerto Guaraní, en mayo del 2022, supuestamente para transportar cigarrillos de Tabesa de Horacio Cartes en una operación entre sus mismas empresas.

Según las facturas, Tabesa vendió la carga de productos a Tabacos USA Inc, de Horacio Cartes, Sarah Cartes y Stephen M. Johnson. La transacción fue descripta como de “poca lógica financiera” en la denuncia de la Senac presentada por René Fernández, ya que no se justificaba el ingreso de una amplia tripulación –18 personas y la capacidad del carguero– por unos 79.959 kilogramos de productos, de la Tabacalera del Este que además solo alcanzaron un monto de USD 754.344. El destino de la carga fue Aruba, puerto señalado por triangulación de cigarrillos y centro de financiación del terrorismo.

La tripulación tenía sanciones de la OFAC por su relación con Al Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según se señaló varios de los iraníes eran ex empleados de Qeshm Fair, firma sobre la que pesan restricciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser propiedad de Mahan Air, señalado por cargos de transporte de armas al Líbano que tenían como destinatario final a la Guardia Revolucionaria.

Red de préstamos. Horacio Cartes, según sus declaraciones juradas del 2013 al 2018, justificó el incremento de G. 1.728 billones en su patrimonio consignando esta cifra en concepto de cuentas a cobrar con préstamos personales a sus propias empresas, entre ellas Ganadera Chajha SA. La firma en la que Cartes declaró tener acciones por USD 3.481.538 tenía pendiente una deuda con el ex presidente por USD 35.435.126, lo que significaba un endeudamiento de 1033%. Este movimiento no se justificaba con los ingresos.

De maletín. Dominicana Acquisition SA, empresa asentada en Panamá, fue señalada entre las offshore filtradas en los Pandora Pappers, Cartes había omitido su relación con esta firma en su declaración jurada durante su mandato presidencial. Cartes, finalmente incluyó a Dominicana en la rectificación de su declaración jurada el 30 de setiembre de 2021 con acciones por con G. 58.030.000.

Llamativo. Venta de cigarrillos entre empresas de Cartes habría justificado entrada de avión iraní a Paraguay