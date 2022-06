Empresas asumen riesgo en obras de puente Chaco’i por falta de pago

El Consorcio Unión, responsable de la ejecución de las obras del futuro Puente Héroes del Chaco (Asunción-Chaco’i) ofreció ayer un recorrido a la prensa, en medio del cual el ingeniero Fernando Antona, coordinador técnico de las obras, admitió que la situación que envuelve a la ejecución de las obras es complicada por la falta de pago del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Antona agregó que seguirán financiando el proyecto con los bancos. “Trabajamos con el ministerio, tenemos nuestros pedidos, nuestra necesidad. Necesitamos la colaboración y el acompañamiento de ellos (la cartera de Obras Públicas)”, indicó el ingeniero. Añadió que las empresas hoy “toman un riesgo muy grande para poder continuar” y no parar las obras. Aunque no pudo precisar montos, recordó que la inversión total es de G. 902.000 millones. Desde el MOPC no hubo respuestas para conocer más detalles sobre la deuda.