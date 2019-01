Empresarios siguen esperando para analizar el tema pasaje

César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), manifestó que el Equipo Económico del Gobierno aún no se decide a conversar con los empresarios acerca de la situación integral del servicio. Rechazó que solo se esté solicitando el aumento en el precio del pasaje en una determinada suma, sino que se busca formalizar el sector, puesto que aún varias compañías están operando con medidas cautelares. Al respecto, comentó que todavía no se reunieron con el viceministro de Transporte, Pedro Britos, ni con autoridades del Ministerio de Hacienda que puedan tomar decisiones.

“La solución al problema del transporte público no es solamente la suba del pasaje. Puede ser que a los empresarios no les interese un aumento del boleto, pero sí les va a interesar negociar con la Corte Suprema de Justicia para que deje de dar medidas cautelares a empresas no permisionarias”, refirió.

Acotó que hoy se contabilizan más de 300 buses en situación irregular, a los que se tienen que sumar todas las unidades que vienen del interior del país y que van alzando pasajeros en el trayecto, siendo que deben venir hasta la terminal, enfatizó.

Ruiz Díaz apuntó que desde el Gobierno se están manipulando los coeficientes económicos del sector empresarial, ya que se calculan los ingresos por 30 días, pero los costos por 28 días. Asimismo, cambió el sistema de depreciación de los bienes y se utilizan esquemas diferentes para el servicio convencional y para el diferencial. También se aumentó la cantidad de buses con aires acondicionados, pero no se tocaron los kilometrajes recorridos. Todo esto subvalúa de la tarifa, precisó.

Por último, remarcó que el Ejecutivo lleva tres meses de atrasos en el pago de los subsidios.