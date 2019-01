Empresarios esperan decreto para billetaje electrónico

El titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana ( Cetrapam ), César Ruiz Díaz, aseguró que hace seis meses están preparados para la implementación del billetaje electrónico , pero que el Gobierno no firma el decreto que haría realidad el proceso.

“Este Gobierno, que aduce es para la gente, no firma”, afirmó el empresario en la 780 AM. Se esperaba que empiece a funcionar desde octubre del 2018, luego desde noviembre, pero hasta este 2019 no hubo novedades al respecto.

Desde el Viceministerio del Transporte no dieron, hasta el momento, una fecha estimativa de cuándo entraría en vigencia este nuevo sistema de cobro.

En algunas unidades se puede ver desde hace meses que ya están instalados los equipos por donde pasaría la tarjeta para pagar el pasaje.

El último inconveniente que surgió fue que las dos empresas interesadas en operar con el billetaje no se pusieron de acuerdo en la fijación del monto de la comisión por la interoperatividad del sistema. El Gobierno debe fijar el monto, pero debía trabajar con unos especialistas para poder realizarlo.