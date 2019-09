Empresarios aprueban extender el horario de verano y el escalonado

“Directamente a la actividad nocturna no le va a afectar, porque en nuestro país empieza a las 20:30 en adelante. Sea en verano o invierno ya oscurece a esa hora. Pero desde el punto de vista práctico, a todo el mundo le conviene que se mantenga el horario de verano, es más lógico”, detalló.

Añadió que, si no se puede eternizar el GMT - 3, una buena opción es extender su uso unos meses más, como propuso la ANDE; con el fin de dar más seguridad a los chicos que van a clases por la mañana.

A su parecer, más allá del horario, uno de los factores que más incide en la decisión del consumidor es el tráfico. Como ejemplo, dijo que las personas que pasan por el eje corporativo de Aviadores del Chaco piensa 10 veces antes de acudir a esos lugares.

SUPERMERCADOS. Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), enfatizó que su gremio ve con buenos ojos que el horario de verano quede definido y ya no haya cambios durante el año.

“Nos parece perfecto, comercialmente y por un tema de seguridad. Hoy a las 17:30 ya está oscuro y no tiene sentido. Hay que estirar lo más que se pueda la luz del día”, destacó.

Más allá de que no se tengan registros certeros sobre mayores ventas en los meses veraniegos, apuntó que la energía de los compradores es mejor y aquella persona que antes prefería no ir al supermercado porque estaba oscuro, va a tener la posibilidad de hacerlo. Si bien no cambia mucho la aguja, suma, expresó Sborovsky.

Consideró que lo ideal es dejar permanente el horario de verano, pero tampoco es mala idea ampliarlo, en caso de que no se pueda.

REVITALIZAR EL CENTRO. Miguel Riego, de Amcha, manifestó que su organización ya viene trabajando con los legisladores de Patria Querida sobre este proyecto, pues será muy positivo. Indicó que el tener un par de horas más con luz solar, al salir de la oficina, genera un cambio positivo en el cambio anímico de las personas, quienes podrán buscar actividades para distraerse y adoptar la cultura after office, como se da en otros países.

“Pero esto no solo ayuda para la vida nocturna, sino para las actividades recreativas, como el uso de la Costanera, Ñu Guasu, de las plazas. Hay un mayor movimiento en los meses de verano, que en los meses donde rige el horario de invierno. Además de que nosotros tenemos un invierno bastante corto y en algunos años prácticamente inexistente”, declaró.

Precisó que en los locales del centro de Asunción indudablemente se registran mayores ventas durante los meses de verano. Por tal motivo, comentó que esta medida puede ayudar a revitalizar esta histórica parte de la ciudad, pero también se está trabajando en la seguridad, con el Ministerio del Interior.



ANDE primero plantea extensión

Francisco Escudero, gerente de Planificación de la ANDE, remarcó que si existiese la posibilidad de hacer ajustes a la hora oficial, lo más conveniente será extender el horario de verano para que dure siete meses al año, mientras que el horario de invierno regirá por cinco meses al año. La propuesta es que la hora se atrase a mediados de abril y ya se adelante en setiembre.