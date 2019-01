Fernando Martínez Vela, empresario español, no negó las amenazas al hijo de Rolando Chilavert.

El caso que involucra a Rolando Chilavert y a su hijo Iván se vuelve cada vez más confuso. Ahora, el empresario español Fernando Martínez Vela, quien contactó con el director técnico paraguayo para que dirija un club de fútbol en Ucrania, asegura tener negocios en la triple frontera y ratifica la denuncia contra el hermano del ex arquero de la Selección Paraguaya José Luis Chilavert.

Martínez Vela relató a Monumental AM 1080 su versión de los hechos señalando que Chilavert padre e hijo protagonizaron agresiones sexuales y hasta un intento de robo durante su estadía en Ucrania.

Aseguró que Rolando e Iván le arruinaron la Navidad ortodoxa, que se celebra los primeros días de enero en Ucrania, ya que debió comparecer durante dos días ante la Justicia de ese país para dar su versión sobre los hechos.

"Yo me caliento porque me arruinan la Navidad por una denuncia falsa. Entonces, tengo que ir a declarar durante dos días a todos los estamentos pertinentes, con todas las pruebas (...) Y cuando yo le digo que le voy a arrancar la cabeza, es lo mínimo que haría un hombre para tratar de aplacar esa situación tan lamentable", se justificó.

Aseguró que los familiares del ex capitán de la Selección Paraguaya tienen procesos abiertos en Ucrania. "Aquí no se trata de mi versión contra la de nadie. Aquí se trata de que si somos gente de orden, y a mí me consta que el pueblo paraguayo lo es. Aquí, la Policía, la Fiscalía y el juez que recibió el caso han confirmado públicamente que los hechos que relataron estos señores son total y absolutamente falsos", aseveró.

Martínez Vela señaló, además, que vino al país varias veces y que "adora y respeta al pueblo paraguayo".

Si bien dijo que tiene inversiones en Ciudad del Este y una estructura en Paraguay importante, no quiso dar detalles sobre sus inversiones, por una cuestión de estrategia judicial.

Negó que se dedicara al tráfico de drogas, señalando que ya hubiese estado en prisión de ser cierta esa información.

Le puede interesar: Caso Chilavert: Amenazas de muerte, audios, videos e investigación por trata

Entretanto, lo que no negó son las amenazas a Félix Chilavert, hijo de Rolando Chilavert, indicando que "cualquiera lo haría" si agreden sexualmente a un familiar cercano. "Yo amenazo con motivo. Amenazo para aplacar una agresión y lo volvería a hacer", indicó.

Martínez Vela dijo que tiene el 33% de las acciones del Inter Odessa Football Club y que fue Rolando Chilavert quien contactó con la entidad deportiva para poner a disposición su cuerpo técnico.

En Paraguay, la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio Público está a cargo de la investigación del caso.

Según la denuncia que llegó a las autoridades, padre e hijo viajaron luego de recibir una presunta oferta laboral para dirigir un club de fútbol de ese país; pero, al llegar, tanto Rolando como Iván fueron despojados de sus pasaportes, de la suma de USD 1.500 y, posteriormente, privados de su libertad.

En el caso estaría involucrada una red importante de trata de personas que opera en Europa del Este.

Cancillería asegura que actuó para salvaguardar seguridad

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado a través del cual informó que el viernes de la semana pasada recibió una notificación del Ministerio Público local sobre una denuncia de un posible caso de trata de personas de la que serían víctimas dos compatriotas en la ciudad de Odessa, Ucrania, y se solicitaba la provisión de dos pasaportes y medios para abandonar ese país.

En la misiva se señala que las supuestas víctimas eran Marciano Rolando Chilavert González y su hijo, Iván Rolando Chilavert Domínguez.

Agrega que, tras la denuncia, la Cancillería Nacional inmediatamente activó los mecanismos pertinentes para salvaguardar la seguridad y la integridad de connacionales en riesgo en el exterior. En ese momento, indica el comunicado, la única información con que se contaba era que ambos connacionales estaban en situación de peligro.

"El trabajo de rescate se realizó con la colaboración y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, a través de su embajada en Buenos Aires, Argentina, y de la embajada paraguaya en Austria, así como con el apoyo de la Cancillería Argentina. Los connacionales, cuando fueron ubicados, se encontraban físicamente bien pero en situación de estrés", refiere otra parte de la nota.

La Cancillería sostiene que actuó diligente e inmediatamente en cumplimiento de sus funciones. Añade que los antecedentes o las derivaciones del caso escapan al ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, desde la Fiscalía confirmaron también que la denuncia se presentó, pero luego fue retirada, aunque esta situación no afecta la continuidad de la investigación de lo ocurrido.