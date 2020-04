Empresario asegura que no violó la cuarentena

El empresario Karim Salum afirmó ayer no tener ningún tipo de vínculo con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y sostuvo que respetó el aislamiento al cual deben someterse las personas que vienen del exterior.

Salum dijo que puede demostrar que permaneció en su domicilio a través de las cámaras de seguridad.

“En ningún momento violé la cuarentena, hay grabaciones de cámara de seguridad que pueden confirmar lo que digo. Del aeropuerto fui directo a mi departamento y salí cuando la policía vino a buscarme”, expresó a la 1080 AM.

A su criterio, todo se originó por un rumor. Indicó que canalizó el certificado médico por medio del ministro de Asuntos Internacionales, Federico González.

“Creo que dijeron que rompí la cuarentena y ahí surgió todo esto. Un rumor e información falsa comentado en un noticiero fue lo que desató esto en mi opinión. Yo averigüé qué podía hacer considerando mi condición de salud, el Dr. Tenace dio el diagnóstico y recomendó que lo haga en un lugar aislado. No dijo que sea en mi domicilio. Yo sabía que Federico González era el que estaba frente a los casos de repatriados, por eso le mandé el documento a él, vinculé a través del ministro, no de la fiscala general del Estado”, indicó. Respecto a sus supuestos vínculos con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que la conoce de “cenas”, pero que no vehiculizó su pedido a través de ella.

“Hay una persona que trabaja en mi empresa, es amiga de ella (Quiñónez), pero no vehiculicé nada a través de ella. Al día siguiente le envié la copia de certificado a González, por WhatsApp, y él me dijo que recibió el documento”, señaló.

El empresario actualmente guarda aislamiento preventivo en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, en una habitación en la que está solo.