Empresa china se apresta a arrendar planta de Acepar

El interventor judicial, en conversación con ÚH, dijo ayer que la definición oficial se tendrá la próxima semana. Dijo que los representantes de HCME están llegando mañana al país y que el lunes se reunirán para finiquitar los detalles del arrendamiento. La próxima semana vamos a cerrar en base a la propuesta que se tiene. El domingo están llegando y el lunes vamos a poder decir que se concretó el nuevo arrendamiento”, enfatizó.

Vinader se excusó de dar detalles sobre las bases del acuerdo y contrato con los inversores chinos, pero sí que “lógicamente será beneficioso para Acepar”.

Aclaró que no estaban poniendo condiciones o exigencias que no puedan ser atendidas en estas negociaciones. No obstante, admitió que tiene cierta veracidad que los nuevos inquilinos invertirían unos cien millones de dólares.

La planta industrial de Acepar se encuentra parada desde enero de este año, luego de del abandono de la firma brasileña Vetorial.