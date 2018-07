Empleadores no pueden exigir pruebas de VIH a trabajadores

El organismo recordó que el Ministerio del Trabajo, mediante una resolución, comunicó que “los empleadores no habrán de exigir para la admisión, permanencia o promoción de los trabajadores, la presentación de los resultados de análisis de VIH, so pena de sufrir las sanciones previstas por el Código del Trabajo en sus artículos 278, 282, 385 y concordantes. Igualmente, se recuerda que el estado real o presunto de VIH positivo no constituye causa justificada de despido”.