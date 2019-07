Empates y VAR en Argentina

En primer turno, en el Monumental, el actual campeón River Plate igualó 0-0 con el Cruzeiro. El defensor paraguayo Robert Rojas ingresó al campo de juego a los 32 minutos.

Los millonarios tuvieron la posibilidad de llevarse el triunfo en el minuto 96, de penal, previa revisión del VAR, pero el tiro de Matías Suárez fue arriba del travesaño.

EMOTIVO EN MENDOZA. En el Malvinas Argentinas, de Mendoza, Godoy Cruz, con el volante Richard Prieto desde el minuto 65, igualó 2-2 con el Palmeiras de Brasil, que tuvo al central Gustavo Gómez, jugando todo el encuentro.

Santiago García, en dos ocasiones, aventajó a los mendocinos, pero el Verdão reaccionó e igualó con los goles de Felipe Melo y Miguel Borja. Hoy a las 18.15 juega Nacional vs. Inter y a las 20.30, Ath. Paranaense vs. Boca Juniors y Emelec vs. Flamengo.