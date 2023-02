Emiten alerta epidemiológica ante gravedad de casos de chikungunya

Los servicios de salud todavía no están sobrepasados, pero estamos trabajando para que eso no llegue a suceder. Dr. Julio Borba, ministro de Salud.

Esto ante los casos graves y la cantidad atípica de 28 fallecimientos registrados por la enfermedad. En las últimas tres semanas se confirmaron que 12.000 pacientes padecen la enfermedad. La curva epidemiológica muestra un número 5 veces mayor de casos a lo históricamente registrado en el país, superando incluso reportes sanitarios internacionales.

La situación obligó a la Organización Mundial de la Salud a enviar expertos a Paraguay para estudiar el comportamiento de la enfermedad, al observarse complicaciones en los pacientes infantiles y mayores de 65 años, informó el director de Vigilancia de la Salud, Dr. Guillermo Sequera.

‘‘Nos comentaron que la mortalidad que están viendo es bastante atípica, ya que sostienen que no debería morir tanta gente", señaló al tiempo de comparar que en Brasil se registran muchos casos más, pero ni un solo fallecido’’, indicó.

Suman 28 los fallecidos (4 niños y 1 niña) y actualmente hay 215 pacientes internados, de los cuales 36 permanecen en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI), 15 de ellos, niños menores de 1 año.

“Hay muchísimos mosquitos, eliminemos los criaderos, usemos mosquiteros principalmente con los niños pequeños; que las personas adultas utilicen repelente y personas con comorbilidades, cuidarse más aún en horarios con muchos mosquitos en el ambiente”, recomendó.

Debido a que los recién nacidos están siendo los más afectados, registrándose cuadros de meningoencefalitis y fallecimientos, Sequera instó a los médicos a que, ante la sospecha de posible cuadro de la enfermedad, la paciente y el niño recién nacido queden de 4 a 7 días más en el servicio de salud para realizarse los estudios correspondientes antes de regresar a la casa.

El ministro de Salud, doctor Julio Borba, dijo que a pesar de la situación epidemiológica los servicios de salud no están sobrepasados y aseguró que se está trabajando para que esto no suceda. ‘‘La preocupación de todos es la forma en que se está presentando la enfermedad en el país. Los pacientes llegan en shock, con encefalitis y complicaciones que antes no se veían’’.

En el 2015 Paraguay tuvo una epidemia de chikungunya con un pico que llegó a los 4.297 casos, 500 por semana y, actualmente, los casos confirmados llegan a los 5.000.

Desde el inicio, en la Semana Epidemiológica (SE) 40 (octubre) del 2022 a la SE 7 (febrero) de este año se acumulan un total de 29.362 casos de chikungunya y requirieron hospitalización 2.401 , según el informe.

Los servicios de salud todavía no están sobrepasados, pero estamos trabajando para que eso no llegue a suceder. Dr. Julio Borba, ministro de Salud.

Los expertos confirmaron que lo que estamos viendo en Paraguay es una manera atípica de chikungunya. Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia.