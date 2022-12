Durante la jornada de este miércoles surgieron versiones sobre la supuesta designación de Emiliano Rolón Fernández como titular de la Fiscalía General del Estado . Sobre el punto, el magistrado aseguró en conversación con Monumental 1080 AM, que no tiene información “oficial” sobre el tema,

Uno de los que lanzaron el nombre de Rolón Fernández como el designado fue el senador colorado Juan Carlos Galaverna, durante la sesión de una de las comisiones de la Cámara de Senadores.

Lea más: Intensa negociación de Mario Abdo con senadores para elegir a fiscal

“Algunas llamadas de medios me sorprendieron sin saber todavía oficialmente la información. Luego un funcionario del Senado me comunica que a las 15:00 tenían previsto recibir la nota y que la sesión será mañana. Me comunica que la hora de convocatoria sería las 09:00”, dijo al respecto.

https://twitter.com/AM_1080/status/1603075608786784256 ¿Emiliano Rolón será el nuevo Fiscal General del Estado?



Así dice el senador Juan Carlos Galaverna.



A las 9:00 del jueves convocaron a una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales "para recibir al designado/a" por el Presidente.#AM1080 pic.twitter.com/4pOh6iBX0T — Monumental AM 1080 (@AM_1080) December 14, 2022

Emiliano Rolón agregó que “no tiene información oficial” sobre su supuesta designación por parte del Poder Ejecutivo.

Entérese más: Mario Abdo mantiene en suspenso elección de fiscal general: “Es difícil”

Según informaciones que llegaron desde el Palacio de Gobierno a Última Hora, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, está maniobrando para favorecer al ternado Emiliano Rolón y sea el elegido para ocupar el cargo de fiscal general del Estado.

Los tres ternados elegidos por el Consejo de la Magistratura son Cecilia Pérez, Emiliano Rolón y Gustavo Santander. Abdo Benítez deberá elegir a uno de ellos y el Congreso tendrá que dar su acuerdo constitucional.