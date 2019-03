Emblemas ya se juegan por la suba del gasoil, pero Petropar aún no

Las posturas sobre la suba o no del gasoil común desde el sector privado y desde la empresa estatal ya fueron sentadas ayer. Si bien Petropar dice que aún puede mantener el precio actual de G. 4.880 por litro durante 30 a 45 días, todo apunta a que se tornaría inevitable una suba en abril próximo.

Este es el panorama que se desprende en torno al costo del combustible de mayor consumo en el país y que tiene impacto en la economía, teniendo en cuenta su uso en el agro y el transporte público de pasajeros y de cargas.

Por el lado del sector privado, el ingeniero Guillermo Parra, gerente del gremio Distribuidoras de Combustibles Asociadas al Paraguay (Dicapar), apuntó que hay argumentos concretos que respaldan la suba del precio del gasoil, a partir de que desde diciembre a la fecha el precio internacional del combustible se incrementó un 15% y la cotización del dólar en 2,5%.

“Queremos que la gente entienda que nosotros no importamos petróleo crudo, sino gasoil ya refinado. Desde diciembre, el precio internacional pasó de USD 452 el metro cúbico a 520 dólares el metro cúbico. El dólar está a 6.080 y haciendo los cálculos tenemos un incremento de 500 guaraníes por litro”, enfatizó.

Apuntó que en este momento resulta más barato comprar de Petropar que importar. Cuando se le señaló que hoy los precios están liberados, Parra dijo que libre competencia es cuando se respetan las reglas de juego, pero afirmó que esto no pasa si una empresa –en alusión a la estatal– no está reconociendo la situación internacional de precios y hasta ahora no se tiene una fórmula que rija para el ajuste.

Indicó que la tendencia del precio del gasoil está en alza y estiman que podrían mantenerse unas dos semanas más y luego estarían golpeando las puertas de Petropar para abastecerse de gasoil o subir el precio. De lo contrario, afirmó que entrarán en etapa de crisis y algunas empresas van a tener serios problemas de abastecimiento para la venta.

SIN VARIACIÓN. Por su parte, la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, a su salida del Palacio de López, luego de reunirse ayer con el presidente Mario Abdo Benítez, afirmó categóricamente que Petropar no va a incrementar el precio del gasoil. Alegó que tiene stock para más de un mes, a fin de mantener el precio actual.

Sostuvo que esto no es impedimento para que el sector privado incremente su precio, a partir de que es libre y que Petropar también podría verse, en algún momento, con necesidad de aumentar, pero los emblemas privados no.

No obstante, Samudio confesó que entendía la posición del sector privado a partir de la suba internacional del gasoil y estará convocando a una reunión para ver qué podrían hacer para enfrentar esta situación.