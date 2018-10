Emblemas y MIC buscarán fórmula para el gasoil en el marco de subas

Representantes de los gremios de combustibles del sector privado, Dicapar, Apesa y Cadipac, acordaron ayer con la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, concretar una fórmula de ajuste automático del precio del diésel común , a fin de que la ciudadanía conozca en forma transparente las variables que se manejan. La tendencia internacional sigue en alza, por lo cual no descartan otro reajuste.

Raúl Fretes, gerente de importaciones del emblema Barcos y Rodados (B&R), quien actuó de vocero, dijo que en realidad fue una presentación más que nada, pero ya hablaron de ver una fórmula de fijación de precio de gasoil, atendiendo a la variable del costo internacional y del dólar.

Dijo que, en este contexto, “queremos deslindar la responsabilidad a los privados de subir un precio y la ciudadanía nos juzgue; queremos deslindar al Gobierno y queremos crear una unidad que revise las cotizaciones internacionales con la suba o con la baja y se transparente para el público el precio”.

Sobre el modelo, Fretes afirmó que aún se está estudiando a partir de que son varios los integrantes de la cadena. “Está la Dicapar, Apesa, las plantas, están los costos. También Petropar está participando con nosotros. Por eso la apertura es importante porque es general”, recalcó.

Sobre el punto, Fretes agregó que quedaron gratamente impresionados por la imagen íntegra y de apertura para dialogar de la ministra, que “en absoluto tenían” con su antecesor, Gustavo Leite.

¿OTRA SUBA? Consultado sobre versiones que hablan de que se viene en breve otra nueva suba, debido a que el precio internacional del crudo sigue en aumento, Fretes dijo que eso puede ocurrir.

“Y sí. Cualquiera puede fijarse en los precios internacionales. Nosotros hemos fijado precios meses anteriores, por decirte, a 212 centavos de dólar por galón. Hoy está a 246, 248 centavos. Entonces eso repercute muchísimo también y el dólar también que no para su ascenso; por lo tanto, son variables demasiado importante para la importación de combustibles”, acotó.

Insistido si era inevitable entonces que se produzca en este escenario otro incremento de precios, señaló que el tema pasa por el hecho de que la cotización internacional no tiene historia, no tiene estadística “y no podemos ser adivinos de qué va a pasar con las cotizaciones internacionales y lo único que podemos hacer es fijar los precios de acuerdo a la cotización del momento”.

Recomendación

El Equipo Económico Nacional (EEN) ya recomendó a principios de setiembre pasado a la estatal Petropar preparar una fórmula de actualización automática del precio del gasoil Tipo III (común). Esto fue antes de la decisión de reajustar los precios.

La presidenta de la empresa dijo que estaban en plena tarea de elaboración de la fórmula para elevarla al EEN.De acuerdo con los antecedentes, este mecanismo ya había sido analizado en el final del gobierno de Horacio Cartes, quien sorprendió luego con la decisión de liberar el precio del gasoil común.