Emblemas privados van a esperar que Petropar concrete aumento

Suspenso. No se sabe cuánto será el nuevo reajuste.

“Vamos a esperar que se concrete”, señaló ayer el gerente de Copetrol, Jorge Cáceres, acerca de las declaraciones del presidente de la estatal de combustibles, Denis Lichi, de que será inevitable un aumento de precios a partir del 15 de junio próximo, debido a que los precios internacionales siguen altos.

Cáceres no entró en detalles, pero se sabe que el sector privado no concretó la suba que anunció y tenía previsto realizar el pasado 1 de junio, debido a que la empresa petrolera pública resolvió no modificar sus precios durante las dos primeras semanas de junio.

Lichi apuntó el lunes pasado que, tal como están la tendencia y los altos precios a nivel internacional, será inevitable un aumento de precios a mediados de junio, pero aclaró que en el caso de la estatal será menos de los 1.000 guaraníes que estiman debe subir en el sector privado.

Sostuvo que, en el análisis del momento, surge que el gasoil se mantiene muy caro y en ningún momento bajaron los precios en origen. “Más bien están en alza”, remarcó.

También refirió que la empresa tiene en cuenta los efectos negativos que produce en la economía el encarecimiento del diésel y, por ende, buscarán que sea lo menos posible. “Y nosotros, primero, no vamos a llegar a 1.000 guaraníes. No apuntamos a eso. Si continúa la situación actual vamos a tener que subir, pero no va a ser 1.000 guaraníes. Eso es categórico”, sentenció.

Por su parte, el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, sostuvo que hay una tensa calma debido a que los privados están aguantando no subir hasta el 15 de junio. Señaló que Petropar va a mantener sus precios hasta esta fecha y luego evaluará, pero entiende que el precio va a tener que subir y también se debe garantizar que no falten combustibles en el mercado.