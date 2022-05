Emblemas privados subirán precios de combustibles desde el 1 de junio

Petropar había anunciado que mantendrá sus precios hasta el 15 de junio.

El gerente de Copetrol señaló que el incremento de precios que regirá a partir del próximo miércoles 1 de junio afectará a todos los tipos de combustibles, excepto el alcohol, que será el único que no se reajustaría, por lo menos, por el momento.

En tanto que ÚH contactó con Guillermo Parra, gerente de la Distribuidoras de Combustibles Asociados del Paraguay (Dicapar), quien indicó que no maneja ninguna información sobre el incremento de los precios de los derivados del petróleo a partir del 1 de junio. “Yo no tengo información. No puedo decir nada, ni que sí ni que no. La fijación de precios está a cargo de las empresas”, replicó.