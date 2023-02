Embargan cuentas de Bachi Núñez y apuntan a   3.000 morosos más

“Vamos a reclamar el 100% de la cuenta al 100% de los morosos. Tenemos presentadas 3.000 demandas y estamos procesando 1.000 demandas más; el monto del capital reclamado a la fecha, entre lo judicial y extrajudicial, asciende a más de G. 75.000 millones”, comentó el titular de San Cristóbal en contacto con Última Hora.

Uno de los casos más mediáticos es el de Basilio Núñez, diputado nacional, quien de acuerdo con los antecedentes accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del 2020, a un plazo de 12 meses a instancia del Consejo de Administración de la entidad solidaria. Pese a haber declarado un saldo disponible mensual de poco más de G. 2,3 millones, la cuota de su préstamo quedó fijada en G. 103 millones, siempre conforme a los interventores del Incoop.

Ante la falta de pago del citado crédito, San Cristóbal finalmente inició una demanda y motivó a que la Justicia ordenara un embargo sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, certificados de depósitos de ahorro (CDA), acciones, dividendos y otros a nombre del legislador, hasta cubrir el capital de la mencionada operación y la suma de G. 102.049.716, que fue fijado como gastos causídicos de justicia (ver facsímil). El dinero embargado deberá ser depositado en una cuenta judicial abierta en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y se deberá informar al juzgado.

Cabe recordar que la entidad había sido intervenida el año pasado por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), a raíz del escándalo que se había desatado con la gestión del ex parlamentario y ex presidente de la cooperativa Juan Carlos Ozorio. Al finalizar sus labores, los técnicos del ente regulador pusieron a consideración de los socios un informe que detalló diferentes operaciones de crédito que fueron calificadas como irregulares, las cuales en ciertos casos tuvieron como beneficiarios a sonados nombres.

El titular del Consejo de Administración de San Cristóbal, a su vez, anunció que seguirán esta línea de acción en otros casos similares, para que el dinero que salió de la cooperativa vuelva a ingresar para el beneficio de los socios que pagan sus aportes y confían sus ahorros en la institución solidaria. “Ningún dirigente o socio que obtuvo crédito en condiciones de favor será exento del reclamo por la vía judicial”, fue lo que señaló Vidal Benítez.

Persecución. En comunicación con una emisora radial, Basilio Núñez indicó que la filtración del requerimiento y el embargo responde a un interés político. Además, dijo que no es la primera vez que se decide un embargo en su contra y sostuvo que realizó una propuesta para el pago del compromiso asumido con la cooperativa, pero que no obtuvo respuesta a ese planteamiento.

“Quién, después de la pandemia de dos años (del Covid-19), no se quedó con ninguna deuda... yo soy uno de ellos, tengo una empresa, la única, y tuvimos que despedir gente por no poder pagar”, señaló el congresista. Adicionalmente, apuntó que en casos que afectan a otros sectores políticos –a su parecer– no existe la misma repercusión mediática o el mismo seguimiento que se hace a su situación particular. “No tengo la facturación que tienen ciertos legisladores estando en la oposición. Así es que si no puedo pagar mi deuda me embargan, no es la primera vez”, refirió. Núñez también se expresó en una línea similar a través de redes sociales.

75.000 millones es el monto global de la deuda de morosos de la Cooperativa San Cristóbal, sin considerar el interés.

Embargo. El documento que afecta al legislador colorado Basilio Núñez fue enviado a todas las entidades del sistema financiero nacional.