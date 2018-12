Embajador de EEUU guarda prudencia sobre visa de Cartes

El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, guardó prudencia sobre la información que guarda relación con el ex presidente Horacio Cartes y la supuesta cancelación de su visa, debido a las investigaciones sobre contrabando de cigarrillos y su cercanía a Darío Messer, quien está bajo la lupa y es buscado internacionalmente por el caso de lavado de dinero en Brasil.

Ante la consulta sobre el tema, el diplomático solo atinó a decir que no puede afirmar ni negar la información porque es confidencial y hablar del tema sería cometer un delito federal. “Tenemos una política muy firme basada en la ley de privacidad de cualquier ciudadano y sus arreglos y contactos con Estados Unidos. Por lo tanto, no puedo confirmar ni denegar la existencia de una visa para cualquier persona. Es una cosa que no puedo tocar por ley”, remarcó el embajador luego de participar del juramento del nuevo embajador paraguayo ante Estados Unidos, Manuel María Cáceres, en Palacio de Gobierno.

Señaló que hay que consultar a las personas que están escribiendo el artículo periodístico para conocer de dónde salió la información.

“Prefiero no meterme en ese tipo de cosas”, sentenció McClenny.

Sostuvo que es considerado un delito federal el hecho de brindar este tipo de informaciones confidenciales.

“Por lo tanto, por mi parte quiero quedar fuera del caso y no voy a hablar del tema”, significó.

Con relación a las investigaciones sobre ingreso ilegal de cigarrillo en territorio norteamericano, el diplomático significó que “es la misma cosa y no pueden hablar ni comentar sobre ese tipo de cosas”.

En términos generales, indicó que una persona que recibió una visa de EEUU sigue vigente hasta la fecha de expiración. “Tiene una fecha de vencimiento y la visa está vigente hasta esa fecha. No importa el carácter de la persona. Otorgamos un permiso. Una visa es un permiso. Si no está vencida la visa, no se necesita renovar”, señaló.

En caso de cancelación, explicó que hay que notificar y hablar con la persona afectada en la materia. “No vamos a hablar en casos específicos”, insistió.

De acuerdo con las informaciones difundidas, a Cartes le cancelaron la visa y no puede ingresar en territorio norteamericano. Si lo hace, será deportado porque fue borrado del sistema.

Los colaboradores del ex presidente de la República salieron al paso de esta noticia y exhibieron una imagen del pasaporte del ex mandatario en donde aparece que su visa es válida hasta el 2021. Cartes debe ir a declarar ante la Comisión Bicameral de Investigación por el caso Messer, quien durante el gobierno anterior movió millonarias sumas de dinero y se sospecha que fue parte de Lava Jato de Brasil.